勞動基金單月虧749億！　國民黨質疑：蘇院長人呢？

▲勞工基金9月虧損749億元。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

勞動部前勞動基金運用局國內投資組組長游迺文，涉嫌接受業者不當招待，以勞動基金帳戶內款項炒作特定公司股價，今年9月大賠749億元，遭檢調偵辦。對此，國民黨昨晚（30日）於臉書發文酸說，2019年勞動基金賺錢時，蘇院長作圖說每位勞工退休金多了一萬，如今單月就賠749億元，「為什麼就躲起來，不出來面對了呢？」

國民黨團30日召開記者會，批評整起案件有內神通外鬼之嫌，勞動部基金管理嚴重失能、敗家，且恐有更高層人士知情，要求勞動部啟動行政調查，且需有人負起政治責任。

國民黨晚間臉書再發文說，如此嚴重的事件，蘇貞昌院長至今都沒有道歉和說明，看準勞工是「最軟的一塊」？這就是在欺負全台灣1000萬名勞工朋友！並批評涉案公務員上班玩股票、拿國家資源來炒股，嚴重危害人民財產，更突顯勞動部內部管控機制失靈。

▲國民黨團召開「勞動基金弊案 没有共犯？勞保年金改革 蔡政府玩真的？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨強調，「蔡政府現在又開始假裝聽不見人民的質疑，想要淡化這起事件的嚴重性，但是如果蔡政府永遠不知檢討、永遠不去面對民意，那蔡政府的貪腐與無能，恐怕只會放任相同的事情，繼續發生而已。」

事實上，消息讓不少網友看傻眼，直呼「閉著買台積電都賺翻了」、「績效這麼差是因為這樣嗎」、「9月以後閉著眼睛買GG（台積電）都隨便賺」、「真的扯，找專業股票經理人，今年也隨便賺20%吧，到底」。

另外也有人表示，「高嘉瑜起碼知道要買GG（台積電），光這點就贏很多散戶了」、「買0050跟0051就好，晚下都多餘的」、「就無腦0050都不會」、「全買台積電不就好了嗎」、「真是爛死了，全買0050也不會賠到897億啊」、「買台積電就好了，有這麼難嗎」、「這些隨便買台積電都賺飽，還在那邊操盤」。

不過，股市分析師陳相州出面解釋，股票的報酬雖然比債券高，但風險也相對高，所以假使將退休金全投入台股，若台股下跌，退休金也會跟著下跌，退休金與股價指數根本不能相提並論。再者，台灣的退休金是大家共有的，買基金、股票都有上限規定，除了法規不允許全部投入股票，就算可以，也難以熬過資金被套牢的一片罵聲，基本上各國的資產配置都不可能這麼做。

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