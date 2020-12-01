　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動基金單月虧749億！　國民黨質疑：蘇院長人呢？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞工基金9月虧損749億元。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

勞動部前勞動基金運用局國內投資組組長游迺文，涉嫌接受業者不當招待，以勞動基金帳戶內款項炒作特定公司股價，今年9月大賠749億元，遭檢調偵辦。對此，國民黨昨晚（30日）於臉書發文酸說，2019年勞動基金賺錢時，蘇院長作圖說每位勞工退休金多了一萬，如今單月就賠749億元，「為什麼就躲起來，不出來面對了呢？」

國民黨團30日召開記者會，批評整起案件有內神通外鬼之嫌，勞動部基金管理嚴重失能、敗家，且恐有更高層人士知情，要求勞動部啟動行政調查，且需有人負起政治責任。

國民黨晚間臉書再發文說，如此嚴重的事件，蘇貞昌院長至今都沒有道歉和說明，看準勞工是「最軟的一塊」？這就是在欺負全台灣1000萬名勞工朋友！並批評涉案公務員上班玩股票、拿國家資源來炒股，嚴重危害人民財產，更突顯勞動部內部管控機制失靈。

▲▼國民黨團召開「勞動基金弊案 没有共犯？勞保年金改革 蔡政府玩真的？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「勞動基金弊案 没有共犯？勞保年金改革 蔡政府玩真的？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨強調，「蔡政府現在又開始假裝聽不見人民的質疑，想要淡化這起事件的嚴重性，但是如果蔡政府永遠不知檢討、永遠不去面對民意，那蔡政府的貪腐與無能，恐怕只會放任相同的事情，繼續發生而已。」

事實上，消息讓不少網友看傻眼，直呼「閉著買台積電都賺翻了」、「績效這麼差是因為這樣嗎」、「9月以後閉著眼睛買GG（台積電）都隨便賺」、「真的扯，找專業股票經理人，今年也隨便賺20%吧，到底」。

另外也有人表示，「高嘉瑜起碼知道要買GG（台積電），光這點就贏很多散戶了」、「買0050跟0051就好，晚下都多餘的」、「就無腦0050都不會」、「全買台積電不就好了嗎」、「真是爛死了，全買0050也不會賠到897億啊」、「買台積電就好了，有這麼難嗎」、「這些隨便買台積電都賺飽，還在那邊操盤」。

不過，股市分析師陳相州出面解釋，股票的報酬雖然比債券高，但風險也相對高，所以假使將退休金全投入台股，若台股下跌，退休金也會跟著下跌，退休金與股價指數根本不能相提並論。再者，台灣的退休金是大家共有的，買基金、股票都有上限規定，除了法規不允許全部投入股票，就算可以，也難以熬過資金被套牢的一片罵聲，基本上各國的資產配置都不可能這麼做。

►MIT保養品牌限時下殺499！小旅行帶一包就夠

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞動基金單月虧749億！　國民黨質疑：蘇院長人呢？

台灣未來會踏上哪個國家後塵？　網一面倒選這國：殘缺版

羅志祥內湖2.6億豪宅爆「偷蓋泳池」　建管處：必要時強制拆除

快訊／連3天報到！共機運8偵察機、遠干機擾台　11月第22度入侵

圓山花博設「黃信介廣場」被文化部否決　北市改採「無形」方法

中正一局長女兒澄清不知丁怡銘離開　 IG最新發文：請秉持政治正確

蔡英文提醒「秋冬防疫專案」上路：8大類場所戴口罩防疫不鬆懈

王令麟領軍！ETtoday、東森自然美獲「國家玉山獎」　蔡英文讚「脫穎而出」

「把高雄港點亮」史哲臉書怨：逼死跨年團隊　陳其邁笑：天天唸他

中捷又有第2根聯結器軸心斷裂　北捷局：已要求日商重訂36支新品

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

車停慢車道男渾身酒氣躺駕駛座　警包庇酒駕跳針問：有看到他開？

吳宗憲想到小鬼「心痛下起相思雨」　翻出《玩很大》影片「最後定格」：很難受

逢甲「神之堆疊」垃圾屋飄惡臭　鄰居怒檢舉！環保局：不清就罰

原住民神級組曲！台東人一定會　圍在一塊唱：下雨天是個喝酒天

勞動基金單月虧749億！　國民黨質疑：蘇院長人呢？

台灣未來會踏上哪個國家後塵？　網一面倒選這國：殘缺版

羅志祥內湖2.6億豪宅爆「偷蓋泳池」　建管處：必要時強制拆除

快訊／連3天報到！共機運8偵察機、遠干機擾台　11月第22度入侵

圓山花博設「黃信介廣場」被文化部否決　北市改採「無形」方法

中正一局長女兒澄清不知丁怡銘離開　 IG最新發文：請秉持政治正確

蔡英文提醒「秋冬防疫專案」上路：8大類場所戴口罩防疫不鬆懈

王令麟領軍！ETtoday、東森自然美獲「國家玉山獎」　蔡英文讚「脫穎而出」

「把高雄港點亮」史哲臉書怨：逼死跨年團隊　陳其邁笑：天天唸他

中捷又有第2根聯結器軸心斷裂　北捷局：已要求日商重訂36支新品

隱匿確診腸病毒！學校突停課…她氣炸「女兒中獎怎辦」：垃圾家長

印軍「王牌部隊」進駐印中邊境　陸海空四大菁英部隊合體

跟總統開會到一半…賓州議員收確診通知　川普安慰：白宮會照顧你

用「針織」做出柏金包、Nike球鞋！風格變可愛　但精緻度讓人驚嘆

曹格兒子長大了！　12歲Joe甩稚氣變帥…網：快談戀愛了我單身

新店碧潭希望市集賣菜、泡咖啡　侯友宜現身咖啡爽節展現斜槓

驚悚影片曝光！騎士大貨車旁鑽縫自摔　司機嚇壞：快那幾秒爽了？

《乘風破浪的姐姐》男版名單公開！　明道、汪東城、陳志朋參戰掀熱議

勞動基金單月虧749億！　國民黨質疑：蘇院長人呢？

網友硬登他微博！　男星被盜帳號「狂收驗證碼」暴怒：取了你狗命

腸胃炎挨兩針貴賓浮誇尖叫　獸醫傻眼：我才擦酒精耶

政治熱門新聞

台灣會踏上哪國後塵？網秒選這國

羅志祥內湖2.6億豪宅爆「偷蓋泳池」　建管處：必要時強制拆除

中正一分局長女兒：請秉持政治正確

勞動基金虧749億！國民黨FB轟民進黨

蔡英文提醒「秋冬防疫專案」上路：8大類場所戴口罩防疫不鬆懈

「台灣放大版」護照明年1月11日發行

羅志祥被爆偷蓋游泳池　北市回應了

快訊／連3天報到！共機運8偵察機、遠干機擾台　11月第22度入侵

王令麟領軍！ETtoday、東森自然美獲「國家玉山獎」　蔡英文讚：脫穎而出

中正一分局長女兒網槓記者：「哄Ｘ膩」、「回家有錯嗎他X的」

幕後／假帳號攻擊民眾黨　柯文哲親留言怒嗆「很討厭你這種蟑螂」

被影射與郝龍斌關係　游淑慧：沒品

施明德怒轟促轉會：為掌權集團服務

中天關定了？陳耀祥透露CH52最新動向

更多熱門

相關新聞

美康州推「帶薪家庭假」可休12周

美康州推「帶薪家庭假」可休12周

美國康乃狄克州推出新的勞工福利，任何符合資格的勞工自2022年1月1日起，就可以申請「帶薪家庭假」（Paid Family Leave Program），最多可以申請長達12個月的假期，妊娠併發症嚴重的婦女可以額外在申請兩周，期間薪資皆由政府補助發放。

為何藍營抗爭讓人笑中帶淚？

為何藍營抗爭讓人笑中帶淚？

國民黨花蓮縣黨部被抹綠　反萊豬看板遭噴漆

國民黨花蓮縣黨部被抹綠　反萊豬看板遭噴漆

林俊憲轟國民黨：年領2.36億政黨補助　立院修繕費41萬付不出來？

林俊憲轟國民黨：年領2.36億政黨補助　立院修繕費41萬付不出來？

國民黨酸丁怡銘「應訊享特權」：難道是依據黨證來禮遇？

國民黨酸丁怡銘「應訊享特權」：難道是依據黨證來禮遇？

關鍵字：

勞工國民黨蘇貞昌

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

女大生賣淫得愛滋　全校男生嚇壞驗血

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

2021年3星座成功脫單！TOP1天秤桃花旺

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…拜託醫護：聯絡我老公

貓咪「四肢遭綁」密封保麗龍箱

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

後悔住游泳池樓下！過來人淚曝「買房3地雷」

更多

最夯影音

更多
蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」
蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面