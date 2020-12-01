LIVE／豬內臟第二彈？綠委排班守議場　藍營開黨團大會研擬攻防

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議，王美惠抓起豬腸往回丟。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨因不滿蔡英文政府進口含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬，上週五（27日）在立法院議場內丟擲豬內臟、鳴笛抗議，行政院長蘇貞昌則在混亂下完成施政報告。蘇貞昌今（1日）將再次到立法院備詢，為求議事能順利進行，民進黨團輪班守在議場大門、後門，國民黨團則於上午8時召開黨團大會，敲定最後攻防策略。

蘇貞昌上週五（27日）第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨團提案變更議程，刪除國是論壇，直接讓蘇貞昌報告，而蘇貞昌最後靠著民進黨多數優勢護航，終於上台進行施政報告，但遭到藍營用豬內臟襲擊，過程相當狼狽。

民進黨團幹事長鄭運鵬30日表示，為了讓議事能順利進行下去，黨團立委即刻開始議場排隊，守護在野黨的質詢權利。民進黨團書記長莊瑞雄則說，蘇貞昌已經正式施政報告，接下來當然就是要讓總質詢可以順暢進行。

至於是否再次杯葛議事，國民黨團總召林為洲指出，要如何抗爭、如何質詢、要用什麼戰術，黨團大會做最後決定，不管是文攻或武鬥，國民黨的目的只有一個，就是擋萊豬；他還透露，只要綠營一鬆懈，隨時可以發動抗爭。

台灣民眾黨黨團副總召張其祿、時代力量黨團總召邱顯智則是不約而同地表示，希望院會能正常進行，不只是質詢蘇貞昌，更重要的是讓法案交付委員會審查。