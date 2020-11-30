　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港第四波疫情大反彈　林鄭月娥：目前疫情嚴峻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲ 香港特首林鄭月娥表示，「目前疫情嚴峻」（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港新冠疫情，據香港電台今（30日）消息，香港當日新增新冠肺炎確診案例76例。其中9例為本地個案源頭不明。香港特首林鄭月娥憂心表示，「香港目前疫情嚴峻」。香港教育局也發布最新通知，針對香港幼兒園、中小學於12月2日起停止面授課程，直到學校聖誕假期開始。

香港教育局今也向全港學校發通告稱，理解業界及家長的關注，學校可按需要考慮安排小六生回校考分試，中六或須在本學年參與海外考試的班級，可回校準備公開考試或進行校內考試。

香港教育局表示，學校若要進行考試或面授課堂，須以半日制形式進行，回校出席面授課堂或進行考試的學生總人數，以學校最高限額的六分之一學生為限。此外，學校必須嚴謹遵從各項衛生防護措施，在校園內所有人士須時刻戴上口罩，並須保持適當的社交距離、在校舍出入口為師生量體溫等。由於疫情出現繼續惡化的趨勢，請學校在這期間不要安排需要學生脫下口罩的活動。

通告指出，如有學生因身體狀況或其他原因未能佩戴口罩，學校可採用其他預防措施，例如為學生佩戴面罩或防飛沫帽等，以保障學生的個人衛生。考試時，學校還須採取適當的衛生防疫措施，包括座位之間要有適當距離、學生佩戴口罩、量體溫及避免人群聚集等。

香港教育局呼籲，除了上述情況學校可考慮安排學生回校外，例如校舍及宿舍如常開放，讓家中缺乏人照顧的學生返回學校或宿舍，學校還須安排教職員當值，處理校務、回答家長查詢及照顧已回校的學生。

另外，為減少社交接觸和人群聚集，學校在現階段不應舉行大型活動，如家長日、開放日、入學面試、校園參觀或畢業禮等。學校如需要舉行會議，應以網上或電話會議代替面對面的會議。

▼香港教育局今（30日）宣布停止幼稚園、小一到小三面授課程 。（圖／翻攝 香港教育局官網）

▲▼香港教育局今（30日）宣布停止幼稚園、小一到小三面授課程 。（圖／翻攝 香港教育局官網）

ET快訊
25歲男潛舊衣回收場狂翻　遭100kg衣物活活壓死
「自製震樓神器」撞天花板男子身分曝！是上市大廠總經理
奧萬大翻車死者妻不知夫已亡　重傷拜託醫護「聯絡我老公」
快訊／男大生139線死亡彎道失控　自撞行道樹慘死
600負評全消失　嗆外送員炸雞店「升級4星」網氣炸再出征
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港第四波疫情大反彈　林鄭月娥：目前疫情嚴峻

他從熱氣球墜落公園！「高空重砸地面」遊客嚇壞尖叫　墜亡影片曝

就涉港問題進行反制！　陸外交部宣布「制裁4名美方人員」

美方多次突擊檢查中共黨員身分　華春瑩：嚴重的政治挑釁

怒嗆陸抗疫英雄鍾南山　「這位女星」下場超慘

RCEP簽署對台經濟影響不大　陸委會諮委 「要保有自信」

3女逛街遭人潑尿！「滿滿一桶」當頭淋下　噁男被抓：想報復正妹

四川甜野男孩爆紅　釣出她「罕見發文」幫宣傳

公司訂1615個便當！結帳耍賴：「三分之一沒吃」不能算錢

6歲女童幼稚園午休死亡！　監視器畫面「離奇消失」冰冷躺地

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

香港第四波疫情大反彈　林鄭月娥：目前疫情嚴峻

他從熱氣球墜落公園！「高空重砸地面」遊客嚇壞尖叫　墜亡影片曝

就涉港問題進行反制！　陸外交部宣布「制裁4名美方人員」

美方多次突擊檢查中共黨員身分　華春瑩：嚴重的政治挑釁

怒嗆陸抗疫英雄鍾南山　「這位女星」下場超慘

RCEP簽署對台經濟影響不大　陸委會諮委 「要保有自信」

3女逛街遭人潑尿！「滿滿一桶」當頭淋下　噁男被抓：想報復正妹

四川甜野男孩爆紅　釣出她「罕見發文」幫宣傳

公司訂1615個便當！結帳耍賴：「三分之一沒吃」不能算錢

6歲女童幼稚園午休死亡！　監視器畫面「離奇消失」冰冷躺地

中職／未在保留名單也未釋出　中職：其它球團可網羅

亂尿尿害媽踩到！高加索被罵「海豹臉」握手求和：原諒我嘛～

三重養護中心虐待重障者　照服員遭社會局開罰3萬元、公布姓名

徐生明盃／福林朱品睿旅外特殊經歷　疫情返台抱「美」夢

台北101觀景台推免費參觀「VIP空間」　公佈跨年開趴票價1500元　

林家花園推應景實境解謎遊戲　串起府中雙城歡樂聖誕

秋筱宮認可真子公主婚事　主觀上外界少了「理解及祝福」

星卉直播被陳昭榮罵哭！賭氣「自立門戶」2個月慘賠百萬

哥哥姊姊結婚了！德牧幫迎娶「送蘋果」　秋田婚禮當花童

最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

大陸熱門新聞

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

他買下小米全商品 看金額大驚：我X這麼貴

房東拒退押金！他怒花4萬「改建24hrs公廁」免費用　對方秒崩潰

賣燕窩竟是糖水！網紅賠2.7億虧慘了　

藏族男孩爆紅拒當明星　留在家鄉領15K月薪

婚鬧玩很大！女幫新娘擋門遭伴郎團重摔　半身麻痺當場昏迷

馬保國褻瀆武術　官方點名要鬧劇收場

老師前面上課！大學情侶陶醉擁吻　後排眼鏡男尷尬苦笑

人妻拿存摺取191萬！銀行小姐一看秒報警

新冠肺炎起源非武漢？中科院：來自印度

20隻蜜蜂飛進家！暖夫為護妻全打死...竟引「萬隻兄弟」來報仇

更多熱門

相關新聞

1348名智能障礙生唸大學曝「讀書很辛苦」

1348名智能障礙生唸大學曝「讀書很辛苦」

根據教育部2019年特殊教育通報網之統計，智能障礙學生就讀大專校院人數有1348位，約占大學身障學生10%。台灣師範大學教育智庫與特殊教育中心團隊花一年時間，分別對2018和2019年有智能障礙畢業生之48所大專校院之資源教室輔導員、任課教師、職業重建人員及學生本人進行問卷調查與訪問，其中，不少人都說讀書很辛苦，75%表示唸大學是想當公務人員。

香港新一波疫情嚴峻！　許樹昌：政府需要收緊防疫措施

香港新一波疫情嚴峻！　許樹昌：政府需要收緊防疫措施

港「未來50年會如何？」　陸學者：中央無法包辦一切

港「未來50年會如何？」　陸學者：中央無法包辦一切

暴增115確診！香港宣布中小學、幼稚園全面停課

暴增115確診！香港宣布中小學、幼稚園全面停課

用亡父手機下注9年　冥誕這天…他爽中千萬

用亡父手機下注9年　冥誕這天…他爽中千萬

關鍵字：

香港疫情反彈林鄭月娥教育部停課

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

周湯豪名字被打錯變「粥湯蠔」！本人罕見暴怒開戰

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面