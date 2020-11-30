香港第四波疫情大反彈　林鄭月娥：目前疫情嚴峻

▲ 香港特首林鄭月娥表示，「目前疫情嚴峻」（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港新冠疫情，據香港電台今（30日）消息，香港當日新增新冠肺炎確診案例76例。其中9例為本地個案源頭不明。香港特首林鄭月娥憂心表示，「香港目前疫情嚴峻」。香港教育局也發布最新通知，針對香港幼兒園、中小學於12月2日起停止面授課程，直到學校聖誕假期開始。

香港教育局今也向全港學校發通告稱，理解業界及家長的關注，學校可按需要考慮安排小六生回校考分試，中六或須在本學年參與海外考試的班級，可回校準備公開考試或進行校內考試。

香港教育局表示，學校若要進行考試或面授課堂，須以半日制形式進行，回校出席面授課堂或進行考試的學生總人數，以學校最高限額的六分之一學生為限。此外，學校必須嚴謹遵從各項衛生防護措施，在校園內所有人士須時刻戴上口罩，並須保持適當的社交距離、在校舍出入口為師生量體溫等。由於疫情出現繼續惡化的趨勢，請學校在這期間不要安排需要學生脫下口罩的活動。

通告指出，如有學生因身體狀況或其他原因未能佩戴口罩，學校可採用其他預防措施，例如為學生佩戴面罩或防飛沫帽等，以保障學生的個人衛生。考試時，學校還須採取適當的衛生防疫措施，包括座位之間要有適當距離、學生佩戴口罩、量體溫及避免人群聚集等。

香港教育局呼籲，除了上述情況學校可考慮安排學生回校外，例如校舍及宿舍如常開放，讓家中缺乏人照顧的學生返回學校或宿舍，學校還須安排教職員當值，處理校務、回答家長查詢及照顧已回校的學生。

另外，為減少社交接觸和人群聚集，學校在現階段不應舉行大型活動，如家長日、開放日、入學面試、校園參觀或畢業禮等。學校如需要舉行會議，應以網上或電話會議代替面對面的會議。

▼香港教育局今（30日）宣布停止幼稚園、小一到小三面授課程 。（圖／翻攝 香港教育局官網）