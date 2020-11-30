1348名智能障礙生唸大學曝「讀書很辛苦」　75％想當公務員

▲台師大智能障礙學生大學教育的再造方案。（圖／台灣師範大學提供，下同）



記者許展溢／台北報導

根據教育部2019年特殊教育通報網之統計，智能障礙學生就讀大專校院人數有1348位，約占大學身障學生10%。台灣師範大學教育智庫與特殊教育中心團隊花一年時間，分別對2018和2019年有智能障礙畢業生之48所大專校院之資源教室輔導員、任課教師、職業重建人員及學生本人進行問卷調查與訪問，其中，不少人都說讀書很辛苦，75%表示唸大學是想當公務人員。

台師大說明，本次調查回收問卷的48所大專校院，合計有智能障礙畢業生304人，以私立科技大學居多，約佔70%；入學方式以經由「大專校院辦理單獨招收身心障礙學生處理原則」居多，約佔80%。受訪之資源教室輔導員及任課教師表示，學校並未在課程上特別為智能障礙學生做調整，他們和一般學生一起接受相同的課程與教學。

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▲台師大說明，本次調查回收問卷的48所大專校院，合計有智能障礙畢業生304人，以私立科技大學居多。



教師們提到，在評量上做許多調整，並花許多額外時間指導，仍面臨許多困難，包括學生基本能力弱，使得課業輔導成效有限；有的學生生活自理能力不佳，老師及輔導員必須像保母一樣緊盯；人際互動不佳，在分組討論時有困難；表達能力弱，無法回饋聽懂與否。且由於理解能力弱，也連帶影響操作性工作，尤其有安全考量之工作。但他們有能準時上課，按SOP流程工作之優點。



職業重建人員說，學生對工作現場真實情況不太了解，因此會盡早在學生尚未離校前，即積極與學校輔導員聯繫；學生本身對上大學的經驗表示肯定，認為增加自己和社會互動的機會，但仍表示讀書很辛苦，還好同學會協助、老師也會給不同的作業來代替考試，75%表示唸大學是想當公務人員。

至於智能障礙大學生的修業畢業狀況，78%的學生能在四年內如期取得大學畢業證書（全體大專校院畢業生之如期畢業率統計為90%），2018和2019年智能障礙大學畢業生的就業率約在47%（全體大專校院畢業生之就業率統計為77%）。台師大教育智庫辦公室與特殊教育中心研究團隊對教育部及大專校院提出建議，基於鼓勵智能障礙學生自我決策的前提，應提供智能障礙學生足夠的支持及選擇機會如下：

▲研究團隊對教育部及大專校院提出讓智能障礙學生能和一般大學生一起選修建議。



一、讓大學學程之修習更為彈性，或是協助已招收智能障礙學生之大學進行課程調整，加強生涯探索課程、與就業單位緊密連繫，協助學生生涯轉銜。

二、利用大學進修推廣部開設以促進社交互動及職訓為主之自立專班，讓智能障礙學生能有在大學校園和一般大學生一起選修課程或參加社團活動互動交流的機會，並加上職業訓練，支持他們未來能順利就業。