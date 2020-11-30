香港新一波疫情嚴峻！　許樹昌：政府需要收緊防疫措施

▲香港新一波疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港第四波疫情來勢洶洶，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌直言，確診數字短時間內達至3位數，本月有173例源頭不明個案，佔本月個案逾兩成，反映社區有廣泛隱形傳播鏈，且上升速度較上一波急，情況令人擔心。

據《星島日報》報導，許樹昌出席電台節目時說，難評估今波疫情何時達高峰，如不立即收緊措施，可能到延至聖誕甚至新年。他指，今波疫情或由海外人士帶入社區後，經跳舞群組廣泛爆發，強調要用盡方法減少社區人流。

許樹昌又表示，專家已建議餐廳堂食提早至晚上10時、卡拉OK及演唱會等關閉及暫停、公務員在家工作等，相信政府很快公布收緊防疫措施。

針對海外留學生將返港，許樹昌建議，他們完成14日檢疫後，可以在第19日再取第3個樣本檢測，因為部分個案在14日後才發病。至於香港學校暫停面授課堂，許樹昌表示，原則上只要不明比例超過兩成，確診數字急升，以及有學生及教師確診，就有充足理據去停課。

香港新冠肺炎第4波疫情持續惡化，29日確診115起，創下8月1日以來新高。香港政府29日宣布，從12月2日起，暫停全港幼稚園及中小學的面授課堂及校內活動。

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