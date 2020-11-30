嘉義太保工廠29日大火竄濃煙　環保局實地監控空氣品質

▲嘉義縣太保工廠29日發生火警，環保局持續監測 空品未受影響。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市春輝產業股份有限公司29日5廠房發生工廠大火影響，冒出大量濃煙，環保局長張根穆說明，環保局第一時間啟動應變小組，除持續監控空氣品質狀況，也派員至環境周界及現場，運用直讀式儀器及相關儀器，進行空氣品質量測進行蒐證，掌握污染情形；此外，當天已請太保市公所聯繫下風處民眾減少外出，留意自身健康防護。

嘉義縣消防隊當日晚間20點30分已控制災情，由行政院環境保護署設置於嘉義縣的空氣品質監測站新港、朴子及與本縣交界的臺南新營測站測值顯示，皆無明顯受火災影響，空氣品質介於良好至普通之間。

火災點鄰近下風處感測器(位於鹿草鄉下麻村鄰近臺南市)當日晚間17點20分測值開始上升並往臺南市擴散，於19點55分影響到北高雄，21點13分仍持續高值中，於22點隨後開始下降，截至11月30日10點，周邊感測器測值自火災發生後均無明顯上升趨勢。

30日依監測資料及氣象局資料顯示，受東北季風影響，南部地區位於下風處，稍有污染物累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；環保局提醒民眾，接下來幾天天氣仍是受東北季風影響，南部地區位於下風處，較易累積污染物，提醒敏感族群朋友，未來幾天仍然稍微注意空氣變化。

空氣品質受氣象條件影響大，可以利用空氣品質監測網資訊(網址：https://airtw.epa.gov.tw、「愛環境資訊網」http://ienv.epa.gov.tw)查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP可以設定不同警戒值，強化個人防護。