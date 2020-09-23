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親子飯店鄰近故宮南院　世界名畫自由女神像全積木打造

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▲▼ 故宮南院綠意樂活圈 附近飯店打造親子共遊體驗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲棒棒積木飯店位故宮南院綠意樂活圈，以打造親子共遊體驗為入住訴求。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為帶動嘉義縣地方觀光發展，佳茂集團董事長返鄉斥資33億資金，精心打造適合商務休憩、親子同樂的『棒棒積木飯店』，位在太保市，是南臺灣首座以積木造景為主題的大型渡假飯店，鄰近高鐵嘉義站、故宮南院、蒜頭糖廠，23日上午舉辦開幕茶會。23日棒棒鯨奇樂園舉辦開幕慶『一圓鯨奇夢』活動，邀請事先報名的100名兒童，於開幕慶當天早上裝扮成小海盜入場，可用新台幣「1圓」進場歡樂體驗。

▲▼ 故宮南院綠意樂活圈 附近飯店打造親子共遊體驗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲親子體驗房溫馨設計 。（圖／記者翁伊森翻攝）

棒棒積木飯店兩館客房數為188間積木主題房，客房走廊展出百件以世界名畫為題材，融合人文與科技，構築成互動式聲控發光積木走廊，館內設有近百坪的發光積木遊戲室，提供房客創意紓壓、揮灑心情的體驗空間；

親子館擁有36間超大坪數的主題式房型，包含：櫻花仙子、山洞火車、蔚藍山海、森林精靈、神木伯伯、麋鹿樂園等六種房型，親子館內設有兒童專屬電動小跑車，每間房間皆附有兒童專屬車庫、電動小車和客房內獨立大浴池等設施。

▲▼ 故宮南院綠意樂活圈 附近飯店打造親子共遊體驗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲積木造型拚裝而呈的浴室設計。（圖／記者翁伊森翻攝）

另有賀采宴會廳，可容納百桌宴會場地，嚴選在地產銷食材，適合舉辦團體會議、婚宴、社團餐會等活動； 還有佔地面積2,100坪的「棒棒鯨奇樂園」，為南台灣最大的室內主題樂園，結合休閒娛樂、冒險運動與美食餐飲，樂園1樓為遊戲區，2樓為主題餐廳，樂園分成兩館，包含「鯨奇海洋館」：海盜古戰場、迷宮尋寶場、驚速滑梯場、巨型積木場、決戰沙池場，以及「拓展運動館」：八爪攀岩、拓展冒險、翻轉彈跳等設施。

▲▼ 故宮南院綠意樂活圈 附近飯店打造親子共遊體驗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另棒棒積木飯店中庭裝置完一座使用加拿大的美高積木由35,000顆積木製作，全台灣最高最大的積木自由女神像，約9米高，不用到日本東京台場，在台灣就能看到總重1.1公噸的自由女神。

▲▼ 故宮南院綠意樂活圈 附近飯店打造親子共遊體驗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

目前飯店有多項住房、樂園及烘焙坊開幕優惠專案，詳情請參閱棒棒積木官方網站http://www.brickhotel.com.tw/zh-TW/。
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