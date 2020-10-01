連假首日竹苗以北空品佳　中南部午後臭氧濃度上升

▲中秋連假空氣品質預報圖卡。（圖／環保署提供）

記者崔至雲／台北報導

連假第一天，環保署指出，今（1日）持續受東北風影響，竹苗以北擴散條件佳，但中南部地區須留意臭氧濃度上升，明日起至4日東北風則減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風面，易有污染物累積，午後臭氧濃度可能偏高，預計至5日東北風再增強，空氣品質可望轉佳。

環保署表示，中秋節當天，竹苗以北地區為迎風面，擴散條件較佳，南部地區位於下風處，可能稍有污染累積，午後臭氧濃度偏高，空氣品質可能達橘色提醒等級。

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2日白天起環境風場逐漸轉為偏東風，中南部地區為下風處，擴散條件轉差，易有污染物累積，午後光化作用增強，臭氧濃度偏高，空氣品質達橘色提醒等級；3日至4日環境風場為偏東風，西半部地區為背風面，污染物不易擴散使濃度升高，加上光化作用影響，臭氧濃度偏高，空氣品質為普通至橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色提醒等級。預計5日東北風增強，擴散條件好轉後，空氣品質可望轉佳。

環保署提醒地方政府，應隨時關注空品變化，後續結合各縣市適時啟動應變措施，包含加強通報各敏感族群，機關及進行各種污染源減排及稽查，並事先協調台電燃煤電廠減排，降載，再藉由跨縣市應變合作執行河川揚塵管理、露天燃燒與營建工地查核，降低空品惡化的影響。