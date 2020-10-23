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幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見

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幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見 。（圖／翻攝自影片）

▲居家空間常出現的有害氣味，不知不覺間，你我可能都已暴露在危機中。（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

人的一生中都在追求歸屬感，無論是找到那個「對的人」或是擁有一間「自己的家」，都讓人獲得莫大的滿足感，就算生活總離不開柴米油鹽，就算天天打掃、下廚很辛苦，但看到心愛的他滿足的樣子，自己也覺得好幸福。週末假日跟毛小孩一起廢在家，或是偶爾粉刷裝設為家裡換上新裝，也是一種浪漫日常，但是，在看似平凡溫馨的生活裡，有一些對健康有極大危害的元素，已在不知不覺中讓自己和心愛的家人暴露在危機裡。號稱補教界的理化一哥，物理名師李濤表示，空氣中有許多揮發的味道會觸發嗅覺反應，這些異味的感受都是在告訴人們，「危險」已經出現了！

家中隱形殺手甲醛
勤於打掃的家庭裡一定必備各式各樣的清潔用品，而家用清潔劑含有一定的化學揮發物質，長期接觸有可能會引起慢性皮膚炎、呼吸道傷害等狀況；而喬遷新居或是整修家裡，空間內都會遺留一股嶄新的「新家味」。清潔劑和新家味都含有「甲醛」，李濤指出，甲醛是無色但具刺激性的氣體，濃度過高會造成噁心、嘔吐、肺氣腫，是全球已知的致癌物質，許多裝潢建材都含有氨氣、甲醛等殘留。

幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見 。（圖／翻攝自影片）

幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見 。（圖／翻攝自影片）

▲清潔劑和新家味都含有「甲醛」。

經常開伙的家庭，常常會吸入因高溫引起的油煙和吃剩廚餘散發的味道。老師提醒，食物腐敗時會分解出乙酸、氨氣、硫化氫等有毒氣體，可能危害健康或引起中毒。廚房炒菜的油煙，會讓家中的PM2.5飆升10倍以上，而PM2.5中複雜的成分，皆已列入一級致癌物質，也難怪廚房炒菜的油煙被稱為是「最強大的隱形殺手」。除此之外李濤也提醒，屬於PM2.5範疇裡的菸害，會與衣物表面的纖維或粉塵混合，最長可停留數個月，長期接觸亦會嚴重影響健康。

而有毛小孩的家庭，是不是無時無刻都想要嗅聞他身上可愛的味道？雖然毛小孩身上都相當乾淨，但毛屑會累積塵蟎、黴菌等過敏原，也是家中隱藏版危機之一。

幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見 。（圖／翻攝自影片）

幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見 。（圖／翻攝自影片）

▲物腐敗時會分解出乙酸、氨氣、硫化氫等有毒氣體」，菸害和烹調油煙引發PM2.5中複雜的成分，皆已列入一級致癌物質。

想要為自己跟心愛的家人把關空氣品質，Honeywell InSightTM系列空氣清淨機有四種強效淨味濾網，針對居家空間各種空汙狀況提供完美解方。Honeywell品牌表示，家居裝修專攻濾網能有效過濾建材及化學空汙、廚房專攻濾網則可過濾炒菜、食物等有毒、有害異味、寵物專攻濾網為毛爸毛媽們過濾排除家中的阿摩尼亞氣味、煙霧專攻濾網則可裝設在癮君子出入空間。Honeywell InSightTM系列可適用於10～28坪，三種尺寸建議售價從6990～12990元，是重視生活品質的小資族居家首選，根據產品說明，一小時可淨化五次的超高效能，也讓人使用起來覺得「好超值」。

幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見 。（圖／翻攝自影片）

幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見 。（圖／翻攝自影片）

▲Honeywell InSightTM有四種強效淨味濾網，針對居家空間各種空汙狀況提供完美解方。

家中如有長輩或是幼兒，具備HisivTM專利科技的Honeywell Air Touch X305空氣清淨機，可提供更高品質的空氣清淨效能，Honeywell品牌官網指出，HisivTM專利科技為甲醛專攻技術，在高濃度環境下可吸附甲醛並分解，同時過濾PM2.5微粒，也獲美國專業醫師推薦，360度3D氣流系統提供七段風度更省電，無稜角及防傾倒設計讓家有幼兒的你更安心，低分貝運轉不干擾睡眠，在睡夢中也能有良好的空氣品質，最大適用於16坪，售價18900元。

幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見 。（圖／翻攝自影片）

▲家中如有長輩或是幼兒，具備HisivTM專利科技的Honeywell Air Touch X305空氣清淨機，可提供更高品質的空氣清淨效能。

居家環境除了通風很重要之外，有效維持良好空氣品質更是關鍵，好不容易擁有自己的避風港，千萬別讓看不見的威脅和細節毀了一切。

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▲居家空間常出現的有害氣味，不知不覺間，你我可能都已暴露在危機中。（影／ETtoday）

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