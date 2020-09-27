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多管齊下改善大新營地區空氣品質　環保局聯合稽查展成果

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▲台南市環保局聯合稽查大隊已於9月中旬起展開稽查，第1週即對2業者開出告發單，除裁處罰鍰外，並要求限期改善也將持續追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局聯合稽查大隊已於9月中旬起展開稽查，第1週即對2業者開出告發單，除裁處罰鍰外，並要求限期改善也將持續追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於風向及季節等因素，大新營地區空氣常飄散異味，為有效改善異味污染問題，台南市環保局擬妥系列策略，包括成立跨科室大新營異味聯合稽查大隊、增加駐點稽查人力，未來更要借助科技的力量在大新營地區增設500顆空品微感器，並出動無人機等追蹤污染源。

聯合稽查大隊已於9月中旬起展開稽查，第1週即對2業者開出告發單，除裁處罰鍰外，並要求限期改善也將持續追蹤。

市長黃偉哲表示，空氣中有異味，讓人感到不舒服，連帶影響心情，環保局規劃了多項改善策略與措施，顯示政府部門重視、關心民眾在乎的事情，希望業者拼經濟也要重視環境維護，只要大家一起努力，假以時日，臺南市整體環境一定會更好。

環保局指出，大新營異味聯合稽查專案執行的第一週，共稽查5家業者，其中2家為金屬材料加工廠，1家紡織廠，2家畜牧場，其中2家違規事項明顯，1家違反空氣污染防制法、水污染防治法、廢棄物清理法，被開出5張告發單。另1業者違反廢棄物清理法，遭開1張罰單。罰鍰是手段，為避免業者再次發生污染行為，同時也要求限期改善並持續追蹤及給予必要的輔導。

環保局表示，今年年底將在大新營地區增設500顆空品微感器，微感器可以測得揮發性有機污染物、懸浮微粒，藉以了解附近有無污染源及空氣品質狀況。也要建置異味陳情及污染列管對象地圖，地圖對照儀器設備監測到的污染數值，有助於快速找到污染源。環保局更會適時出動紅外線熱顯像儀或是無人機來追蹤，進一步精準、及時的掌握污染源。

另外，環保局規劃在年底前將培訓聞臭師、成立夜鶯聞臭隊並設置空氣異味檢測實驗室，以往空氣採樣之樣本送往民間檢測機構進行異味官能測定，時效性較不易掌控，環保局自行籌設建置異味檢測實驗室後，可增進空氣異味採樣檢測之效率，大幅提升檢測量能。

環保局局長謝世傑指出，科技發達的今天，要做好環境保護工作，必須善用科技、科學的力量，讓這些設備儀器，精準協助稽查人員執行業務與執法，達到事半功倍效果，請業者不要輕忽環保局維護空氣品質的決心。

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