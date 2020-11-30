中選會：王浩宇罷免案明年1/16投票　黃捷、陳致中案連署進入查對程序

▲王浩宇、陳致中、黃捷、高閔琳。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書、記者吳世龍攝、記者洪靖宜翻攝）

記者楊蕓／台北報導

中選會主委李進勇30日赴立法院內政委員會報告並備詢。根據中選會書面報告，目前正在辦理的公職人員罷免案，桃園市議員王浩宇罷免案已成立，將於明年1月16日舉行投票；高雄市議員黃捷、陳致中的罷免案則進入連署查對程序；高雄市議員高閔琳罷免案則在連署中。

立法院內政委員會30日審查110年度中央政府總預算案關於中央選舉委員會及所屬部分。根據中選會書面報告，桃園市議員王浩宇罷免案連署人人數已達法定連署人人數，將於110年1月16日舉行投票。

高雄市議員黃捷罷免案領銜人劉辰芳女士已於9月24日領取連署人名冊格式，並在60日內（109年11月23日前）徵求連署，11月20日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊，目前在查對連署人名冊中。

高雄市議員陳致中罷免案部分，提議人人數已達法定提議人人數，8月24日中選會函請領銜人領取連署人名冊格式，領銜人於11月2日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊，目前在查對連署人名冊中。

高雄市議員高閔琳罷免案部分，提議人人數已達法定提議人人數，中選會於10月19日函請領銜人領取連署人名冊格式，並已於11月4日完成領取，須在60天內（110年1月3日前）完成連署。

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