2個月買4600個購物袋！他跑賣場狂洗「1元發票」　業者無奈回應了

▲高雄出現男子買1元購物袋洗發票情況。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社2.0）

記者蕭筠／台北報導

狂洗1元塑膠袋洗發票就為賺大錢？近日網路上有爆料指出，高雄一名男子在2個月內跑遍各大家樂福購買1元購物袋，一共買下4600個就為「洗發票」，其行為挨轟「當其他人傻子？」對此，業者無奈回應「只要有消費就得開立發票。」且財政部僅規定零元或者負數不得兌獎，並未定義購買商品必須為何，「要商家防太難了。」未來只能以環保減塑來加強勸導。

▲該洗發票男爽中30張發票。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社2.0）

一名女網友在臉書社團「爆怨公社2.0」PO文，指出身邊有位朋友經常炫耀去各大家樂福、超商「買塑膠袋洗發票洗得好爽。」貼文指出，這名男子每天跑不同家樂福買10個並刷載具將發票存於雲端，這2個月就買了4600個，且從附圖照片中可以看見，該男中獎金額從200元至500元不等，一共中了30張，「等待12月7日準備領錢。」

貼文一出立刻吸引一票網友怒轟「難怪幾百、千元買得對都沒中，就是被這種搞壞的」、「原來我們得獎都被他中了」、「傻眼，還有這種的啊」、「只能說，實在太閒了」。

爆料女網友向《ETtoday新聞雲》透露，其男子私下常分享洗發票方式，大部分是買1元塑膠袋或是超商的2元白包，每天只要有空就會騎著腳踏車去超商、家樂福消費，有次更中了44張發票，因此被高雄南區國稅局盯上且傳喚多次，要求繳回不正常消費發票獎金，但因未繳回也沒事其男就繼續洗，女網友也指出，該男每期中獎獎金都拿來玩台彩賓果但全「輸光了。」至於何時開始有洗發票行為，她則說應該是有電子發票開始。

對此，家樂福無奈回應：「依據財政部法規營業單位銷貨時須開立發票。」且財政部僅規定零元或者負數不得兌獎，但未定義購買商品必須為何，因此儘管是1元也必須開立發票，要商家防範實在太難了，但業者也強調：「未來如有異常多量購買塑膠購物袋，會加以勸導環保減塑。」

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