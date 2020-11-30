大台南交通教育主題館設施升級更環保　黃偉哲：請教育單位多利用

▲「大台南交通教育主題館」，新增評分機制與互動模擬設施，並於頂樓加裝太陽能光電板，優化小朋友駕駛教育安全環境，由市長黃偉哲主持啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

設置在大台南智慧交通中心的「大台南交通教育主題館」，利用因疫情暫停對外開放的期間，新增評分機制與互動模擬設施，並於頂樓加裝太陽能光電板，優化小朋友駕駛教育安全環境，市長黃偉哲30日主持啟用記者會，呼籲學校、教育團體能多多利用主題館，將交通安全觀念向下扎根。

市長黃偉哲表示，感謝交通部道安會補助台南市政府100萬元辦理「大台南交通教育主題館」的設施升級，加強了設施的評分機制與模擬駕駛體驗；交通局也另外在3樓「兒童駕駛體驗區」全面新設太陽能板，除了落實市府綠能屋頂的政策，也優化體驗的環境，低碳環保又舒適。

市長黃偉哲指出，上任以來就非常重視交通安全及教育宣導，希望藉由全台第一個縣市政府主辦互動式體驗的交通教育主題場館，來傳達遵守交通規則的重要性，也期許來參觀的大朋友、小朋友都能了解正確的道路交通安全觀念，不違規、不搶快，個個都能成為「交通安全小尖兵」。

交通局局長王銘德表示，「大台南交通教育主題館」的「交通教育探索區」，今年度新增了公車模擬駕駛，小朋友可以透過駕駛視角體驗大客車行駛的內輪差與轉彎死角的潛在危險。機車交通安全VR、T-bike也進行了評分升級，新設的交通寶石方塊闖關，邀請大家一起來挑戰交通標誌記憶。

另外，交通局也積極配合市府陽光電城2.0計畫，局長王銘德指出，本次主題館3樓「兒童駕駛體驗區」新設的太陽能光電板，1年的發電量可供48戶家庭用電，綠能屋頂也改善了小朋友體驗日曬的問題。歡迎小朋友一同來駕駛電動車，在擬真的安全場地中學習交通規則。

「大台南交通教育主題館」是全台首創智慧交控與交通安全教育結合，兼具公務與教育內涵，也榮獲109年國家卓越建設獎最佳管理維護類優質獎與交通部道安創新貢獻獎交通安全教育組第1名殊榮。

交通局長王銘德表示，「大台南交通教育主題館」的互動設施將交通安全教育變得活潑又有趣，並有專人導覽，已經全面開放民眾免費預約參觀，12月1日起將再開放明年1月份場次，歡迎民眾一起揪團來體驗。預約辦法：15人以上團體預約網站：http://tntcc.tainan.gov.tw/VisitBooking/。預約方式：每月1日10時開放下個月可預約場次，當月場次需於7日前預約。



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