　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大台南交通教育主題館設施升級更環保　黃偉哲：請教育單位多利用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「大台南交通教育主題館」，新增評分機制與互動模擬設施，並於頂樓加裝太陽能光電板，優化小朋友駕駛教育安全環境，由市長黃偉哲主持啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「大台南交通教育主題館」，新增評分機制與互動模擬設施，並於頂樓加裝太陽能光電板，優化小朋友駕駛教育安全環境，由市長黃偉哲主持啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

設置在大台南智慧交通中心的「大台南交通教育主題館」，利用因疫情暫停對外開放的期間，新增評分機制與互動模擬設施，並於頂樓加裝太陽能光電板，優化小朋友駕駛教育安全環境，市長黃偉哲30日主持啟用記者會，呼籲學校、教育團體能多多利用主題館，將交通安全觀念向下扎根。

▲「大台南交通教育主題館」，新增評分機制與互動模擬設施，並於頂樓加裝太陽能光電板，優化小朋友駕駛教育安全環境，由市長黃偉哲主持啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝交通部道安會補助台南市政府100萬元辦理「大台南交通教育主題館」的設施升級，加強了設施的評分機制與模擬駕駛體驗；交通局也另外在3樓「兒童駕駛體驗區」全面新設太陽能板，除了落實市府綠能屋頂的政策，也優化體驗的環境，低碳環保又舒適。

市長黃偉哲指出，上任以來就非常重視交通安全及教育宣導，希望藉由全台第一個縣市政府主辦互動式體驗的交通教育主題場館，來傳達遵守交通規則的重要性，也期許來參觀的大朋友、小朋友都能了解正確的道路交通安全觀念，不違規、不搶快，個個都能成為「交通安全小尖兵」。

▲「大台南交通教育主題館」，新增評分機制與互動模擬設施，並於頂樓加裝太陽能光電板，優化小朋友駕駛教育安全環境，由市長黃偉哲主持啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，「大台南交通教育主題館」的「交通教育探索區」，今年度新增了公車模擬駕駛，小朋友可以透過駕駛視角體驗大客車行駛的內輪差與轉彎死角的潛在危險。機車交通安全VR、T-bike也進行了評分升級，新設的交通寶石方塊闖關，邀請大家一起來挑戰交通標誌記憶。

另外，交通局也積極配合市府陽光電城2.0計畫，局長王銘德指出，本次主題館3樓「兒童駕駛體驗區」新設的太陽能光電板，1年的發電量可供48戶家庭用電，綠能屋頂也改善了小朋友體驗日曬的問題。歡迎小朋友一同來駕駛電動車，在擬真的安全場地中學習交通規則。

「大台南交通教育主題館」是全台首創智慧交控與交通安全教育結合，兼具公務與教育內涵，也榮獲109年國家卓越建設獎最佳管理維護類優質獎與交通部道安創新貢獻獎交通安全教育組第1名殊榮。

▲「大台南交通教育主題館」，新增評分機制與互動模擬設施，並於頂樓加裝太陽能光電板，優化小朋友駕駛教育安全環境，由市長黃偉哲主持啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，「大台南交通教育主題館」的互動設施將交通安全教育變得活潑又有趣，並有專人導覽，已經全面開放民眾免費預約參觀，12月1日起將再開放明年1月份場次，歡迎民眾一起揪團來體驗。預約辦法：15人以上團體預約網站：http://tntcc.tainan.gov.tw/VisitBooking/。預約方式：每月1日10時開放下個月可預約場次，當月場次需於7日前預約。


＊下殺2折超划算＊
 

ET快訊
屏東喝喜酒見隔壁桌「全是超大咖」　他讚嘆：這桌不簡單
他騎車遇警拿出「大客車駕照」秒噴6000元　結局神逆轉
龍蝦吃到飽端出「海戰車」遭投訴！同業曝光價差
周湯豪玩打錯名字被笑「粥湯蠔」　本人暴怒開戰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

空污OUT！彰化青農免費收運稻草　避免燃燒挨罰　

大台南交通教育主題館設施升級更環保　黃偉哲：請教育單位多利用

遞補新屋區市議員　鄭文燦頒發當選證書　陳睿生：2年拚4年

嘉義縣建構照護網絡　大潭失智照顧據點成果展

全國防火宣導菁英嘉義會師　嘉義市義消分隊小隊長劉木成特受表揚

中捷軸心斷裂停駛10天「檢測結果」出爐！試營計畫將公布

台南城市音樂節結合森山市集活動　2天逾10萬人帶來逾2億元商機！

參選總統或台北市長？　鄭文燦：專心把市長做好不要分心

看上好山好水！劇組花蓮取景拍攝　徐榛蔚探班送紅茶小龍包

台女南韓遭酒駕撞亡驚恐畫面曝光　雙親：我們的心都碎，崩潰了

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

空污OUT！彰化青農免費收運稻草　避免燃燒挨罰　

大台南交通教育主題館設施升級更環保　黃偉哲：請教育單位多利用

遞補新屋區市議員　鄭文燦頒發當選證書　陳睿生：2年拚4年

嘉義縣建構照護網絡　大潭失智照顧據點成果展

全國防火宣導菁英嘉義會師　嘉義市義消分隊小隊長劉木成特受表揚

中捷軸心斷裂停駛10天「檢測結果」出爐！試營計畫將公布

台南城市音樂節結合森山市集活動　2天逾10萬人帶來逾2億元商機！

參選總統或台北市長？　鄭文燦：專心把市長做好不要分心

看上好山好水！劇組花蓮取景拍攝　徐榛蔚探班送紅茶小龍包

台女南韓遭酒駕撞亡驚恐畫面曝光　雙親：我們的心都碎，崩潰了

快訊／南投奧萬大「巴士翻覆」！約20人受困…警消搶救中

苗栗女自撞中央隔島車頭變形　疑精神不濟釀禍

「豬肉販之子」侯友宜從小賣豬　朱學恒：這麼專業！跟陳吉仲一樣

周冬雨銀光「挖腰」禮服扮精靈封后！網評一敗筆：遠看像光頭

疫苗試驗爆嚴重症狀…索賠近2000萬　印度藥廠急撇清「絕對無關」

《鬼滅之刃》爆拍真人版！　「日網敲碗演員」名單出爐…有石原聰美

蔡依林、小S「女女濕吻」引暴動！　「觸感」曝光...認：很害羞　

和女網友上床後挨告性侵　保險業務喊冤：不理一個人是罪嗎？

貓咪全身疥瘡「四肢遭綁」密封保麗龍箱　見救兵轉頭狂喵

「沒生小孩沒價值！」婆婆4大金句逼瘋她：我不孕就是衰...網全怒

地方熱門新聞

中捷停駛10天　檢測結果出爐！

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

陳睿生遞補議員　鄭文燦頒發當選證書

台南城市音樂節結合森山市集活動逾10萬人

參選總統或北市長　鄭文燦：現專心做市長

嘉義縣大潭失智照顧據點成果展

台女南韓遭酒駕撞亡驚恐畫面曝　雙親心碎

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

台南單親媽絕望求助！在地人揭真相

電視劇組取景　徐榛蔚探班送在地小吃

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

南警酒駕零容忍強力執法3天移送62人

花蓮推廣麵包樹文化　辦研習營發證書

更多熱門

相關新聞

台南市推廣台灣原生植物

台南市推廣台灣原生植物

「台灣原生植物植樹活動」，29日在台灣蘭花生物科技園區第四期滯洪池舉辦，市長黃偉哲表示，保護樹木、植樹減碳、環境綠美化是市府持續推行的工作，原生植物雖然不如外來景觀樹種艷麗，但不論是站在保育觀念、學術觀點上，都需要再做更大努力，加強保育珍愛這塊土地，才能讓這片土地生生不息。

黃偉哲大推台南溫體牛肉美食

黃偉哲大推台南溫體牛肉美食

台南後壁「上茄苳中排一」整治開通

台南後壁「上茄苳中排一」整治開通

黃偉哲力推東山農特產品必買台南伴手好物

黃偉哲力推東山農特產品必買台南伴手好物

台南城市音樂節、森山市集盛況空前

台南城市音樂節、森山市集盛況空前

關鍵字：

大台南交通教育主題館黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

大海狗只要600元！溢出肥美黑肉

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面