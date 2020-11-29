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台南市推廣台灣原生植物　黃偉哲：請大家體驗台灣原生之美

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▲「台灣原生植物植樹活動」，在台灣蘭花生物科技園區第四期滯洪池舉辦，黃偉哲市長請大家保育台灣原生植物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台灣原生植物植樹活動」，在台灣蘭花生物科技園區第四期滯洪池舉辦，黃偉哲市長請大家保育台灣原生植物。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

「台灣原生植物植樹活動」，29日在台灣蘭花生物科技園區第四期滯洪池舉辦，市長黃偉哲表示，保護樹木、植樹減碳、環境綠美化是市府持續推行的工作，原生植物雖然不如外來景觀樹種艷麗，但不論是站在保育觀念、學術觀點上，都需要再做更大努力，加強保育珍愛這塊土地，才能讓這片土地生生不息。

▲「台灣原生植物植樹活動」，在台灣蘭花生物科技園區第四期滯洪池舉辦，黃偉哲市長請大家保育台灣原生植物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，當今台灣許多原生植物或動物都面臨到兩個問題，第一個是人類開發的破壞，第二就是人類把一些外來種帶進來台灣，讓在地的植物地圖或動物地圖改變了。黃偉哲並舉例說明，像小花蔓澤蘭會攀爬樹木，造成樹木生長速度受影響；像福壽螺本來是引進來做加工食品的，後來發現口感不佳，結果隨意棄置，現在變成農田的危害，最後還要花很多防治經費除害；還有很多動物或植物都受到外來種的影響，破壞了生態。所以種植原生植物的重要性實在不容小覷。

▲「台灣原生植物植樹活動」，在台灣蘭花生物科技園區第四期滯洪池舉辦，黃偉哲市長請大家保育台灣原生植物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲帶領民眾在滯洪池周邊栽植楝樹、江某、台灣海桐、台灣山桂花、七里香等約50種、2千8百株台灣原生樹種，並與民眾寫下對未來的期望，放入時光膠囊中，伴同樹木一起成長，期望5年後、10年後邀請大家回來看樹木時，開封與樹木共築的夢。29日參與的民眾很踴躍，市議員李宗翰、蔡育輝也都到場共襄盛舉。

▲「台灣原生植物植樹活動」，在台灣蘭花生物科技園區第四期滯洪池舉辦，黃偉哲市長請大家保育台灣原生植物。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台灣原生植物植樹活動」，在台灣蘭花生物科技園區第四期滯洪池舉辦，黃偉哲市長請大家保育台灣原生植物。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台灣原生植物植樹活動」，在台灣蘭花生物科技園區第四期滯洪池舉辦，黃偉哲市長請大家保育台灣原生植物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清指出，台南市政府與台灣原生植物保育協會共同辦理此一活動，園區內雖然整合台灣蘭業研發及產銷功能，但除了蘭展期間，鮮少有民眾出入活動，園區幾處滯洪池周邊因長時間閒置致雜草叢生，藉由與台灣原生植物保育協會合作，規劃種植原生植物，創造一個既具有生態又能與蘭花產業做結合的亮點。未來園區將朝向生物多樣性目標規劃更多教育景點，創造一座有內涵的生態蘭園，帶動高品質的生態旅遊。


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