講好40分鐘2千元...高雄男喜孜孜衝進包廂！下秒門立刻被打開

▲性交易尚未開始，就遭到警方查獲。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間美容坊負責人，但他卻找小姐在該美容坊內，以每次2千元的價格，為不特定男客從事全套性交易，自己則從中抽取傭金。對此，高雄地院審理後，依法判他2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏是該瘦身美容坊之負責人，但他卻基於意圖使成年女子，與他人為性交行為，而容留以營利之犯意，讓店內小姐與不特定男客在包廂內，以每40分鐘2千元之價格，從事全套性交易，而每次性交易結束之後，阿宏則會從中抽取300元做為報酬，其餘則歸小姐所有。

直到有次，一名男客剛到店內要與小姐從事性交易，但雙方才剛談妥，正要開始從事性交易行為時，隨即就遭到警方持搜索票查獲。另外，警方也於現場扣得16個未拆封之保險套及當日營業報表等。

對此，法官認為，阿宏的行徑已經破壞善良風俗、社會風氣，所為誠屬不該，惟念他犯案後坦承犯行，良有悔意，考量其犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟背景等後，依泛圖利容留性交罪，判處他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，扣案之營業日報表、未拆封保險套，均沒收。