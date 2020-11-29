行政院增設數位發展部　首任部長唐鳳呼聲高

▲唐鳳。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

為落實總統蔡英文的政見，並因應網路時代的發展，行政院將啟動改組，增設數位發展部，規劃整併國家通訊傳播委員會（NCC）的通訊傳播產業和輔導業務、國發會資管處、交通部郵電司的電信業務、經濟部技術處、工業局電資組等業務。據了解，數位發展部首任部長人選，以行政院政務委員唐鳳呼聲較高。

蔡英文在今年520就職演說提到，將推動政府組織改造，包括農委會升格農業部、環保署升格環境資源部、內政部下設國家公園署、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部，以及新增數位發展部。

蔡英文8月出席「台灣資安大會2020」活動時致詞說明成為數位發展部的四大原因，首先，藉由整合資訊、資安、電信、網路和傳播五大數位發展領域，以整合性思維，讓政府面對危機有更好的應變能力；第二、

搶先布局AI人工智慧及物聯網資安應用，確保產業研發的資安安全，讓台灣科技產品成為重要的競爭優勢。

蔡英文再指，第三、建立以「數據驅動」為核心的主動防禦體系，達到早期預警、緊急應變、持續維運的目標，真正做到超前部署；第四、結合5G和數位轉型，提升台灣整體數位國力，並促進政府、民間和國際夥伴的合作模式，完成更多資訊分享、溝通及合作。

至於誰是數位發展部長的合適人選？據媒體報導，目前以行政院政委唐鳳呼聲較高，另一政委郭耀煌也是可能人選，但行政院內部尚未討論人選問題，未來可望由總統蔡英文和行政院院長蘇貞昌共同拍板部長人選。

國際新冠肺炎疫情持續延燒，台灣民主防疫模式成功阻絕病毒蔓延，除了歸功於全民防疫總動員，在關鍵時刻，唐鳳創造口罩實名制，串聯民間工程師開發口罩地圖，除了被日本媒體盛讚為「天才IT大臣」，更被美國外交政策期刊評選為世界百大思想家，年僅39歲的她也是台灣有史以來最年輕的政委。

▲郭耀煌。（圖／翻攝成功大學資工系官網）

另外一位可能人選郭耀煌，郭耀煌現年61歲，是成功大學電機工程研究所博士，產官學資歷相當豐富，除了任教於成大資工系，也曾任政大理學院院長、成大數位生活研發中心主任、國科會工程處工程科技推展中心主任、行政院科技會報委員兼執行秘書、教育部電子計算機中心主任、資策會董事長。

早在蔡政府第一任期，郭耀煌就與現任科技部長吳政忠配合，當時郭耀煌是科技會報執行祕書，之後吳政忠從科技政委轉任科技部長後，總統府9月發布總統令，由郭耀煌接任。