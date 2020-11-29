刑事局高層陪丁怡銘應訊！享特權搭警用車離開　違反食安法函送

記者陳以昇／新北報導

行政院前發言人丁怡銘日前開記者會，錯指牛肉麵冠軍業者使用「萊牛」，事後引咎辭職，經民眾檢舉散布假消息，並涉犯食安法，警方約談他到案說明，離開分局時，卻利用特權從地下室搭車離開，訊後將依違反食安法函送北檢偵辦。

▲前行政院發言人丁怡銘（紅圈）享特權，搭警用車離開中正一分局 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

丁怡銘因多名議員控告他在行政院會後記者會時，指稱台北市牛肉麵冠軍業者使用含有「萊克多巴胺」的牛肉，事後道歉引咎辭職，經8位民眾向警方檢舉及台北市議員王鴻薇等議員告發他違反食品安全法第46-1條，29日下午2時許，丁怡銘接獲通知到中正一分局說明，訊後將函送法辦。

▼前行政院發言人丁怡銘。（圖／行政院提供）

經過2個半小時的問訊，卸任行政院發言人丁怡銘卻不從中正一分局大門離開，利用特權，改由地下室搭乘警方派遣的黑色進口休旅車離開，丁怡銘穿黑色帽T，戴口罩，低頭躲在後座，警方還派出4名警備隊警員在車道口戒護。

據了解，中正一分局早已通知他到案，但丁怡銘完全不與理會，也不按照到案時間，今天中午突然告知分局要說明，更由刑事局高階警官陪同問訊，對於卸任發言人成一般平民來說，丁怡銘備受禮遇。

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▼前行政院發言人丁怡銘享特權，搭警用車離開中正一分局 。（圖／記者陳以昇攝）