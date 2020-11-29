丁怡銘好大官威坐專車？分局長「扮替身」放煙幕彈…幕僚回應了

▲中正一分局長陳明志疑搭自用車放煙霧彈讓丁怡銘脫身。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／台北報導

前行政院發言人丁怡銘因錯指控冠軍牛肉麵業者，使用「萊牛」當原料，事後到中正一分局說明，結束後疑用特權遮掩地搭刑事局警官的車離開，沒多久刑事局澄清當時同仁沒開車載人，分別搭捷運、騎機車陪同，警局分局長喊冤「車上是我，要去參加告別式」，行政院幕僚也澄清，丁是自行開車離開，3方發聲明撇「享特權」。

前行政院發言人丁怡銘誤指控台北市牛肉麵冠軍的業者，使用「萊克多巴胺」的牛肉當食材，事後引咎辭職，被王鴻薇等議員告發違反食安法，29日下午2時30分左右，由刑事局3名警官陪同，到管轄的中正一分局做筆錄。

▼中正一分局長陳明志疑穿帽T、戴口罩「扮替身」 。（圖／記者陳以昇攝）

下午5時許，中正一分局警備隊4名警員，在分局車道口拉紅龍繩管制媒體採訪，沒多久刑事局3名警官，分別開2部進口休旅車緩緩開出停車場，此時，坐在第二部車的丁怡銘穿著帽T蓋住頭部，並戴上口罩遮遮掩掩地，結束2個半小時的問訊。

經過2小時，刑事局澄清並沒有開警車載送丁怡銘，下午指派3名警官前往陪同丁到中正一分局偵查隊製作筆錄，3名警官分別是搭捷運及騎機車前往，沒有開專車載送，讓丁享有特權。

▼中正一分局長陳明志事後澄清要去參加告別式 。（圖／記者陳以昇翻攝）

中正一分局分局長陳明志更大動作的澄清，他表示當時準備到第二殯儀館參加5點多的公祭，得知車道口有媒體守著要採訪丁怡銘，擔心會影響人車安全，才會指示警員拉紅龍繩管制，並無要誘導媒體達到「調虎離山」，讓丁不受訪離開。

丁怡銘更透過朋友表示，當時是自行開著一部紅色Mini cooper到分局，並沒有穿帽T、戴口罩，是穿著正式深色格紋西裝前往問訊，結束後已經晚間6時許，門口並沒有看到媒體守候，便再自行開車離開。

▼行政院發言人丁怡銘下台後仍引起「享特權」軒然大波。（圖／行政院提供）

3方說法讓人霧裡看花，一名卸任的前行政院發言人讓行政院幕僚撇清享有特權；刑事局也要澄清3名警官搭捷運、騎機車，絕沒開專車；中正一分局分局長更親自扮演「丁怡銘替身」，穿帽T、戴口罩遮掩，要去參加告別式，無所不用其極。

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