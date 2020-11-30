F1賽車撞場邊「炸裂成火球」　18秒過去…車手奇蹟走出車外

▲車手安全逃離爆炸起火的賽車。（圖／翻攝自臉書「F1」）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020年巴林大獎賽驚傳F1賽車爆炸事件，哈斯（Haas）車隊賽車在擦撞後撞上護欄，隨即爆炸斷成兩截。不過賽車手格羅斯讓（Romain Grosjean）十分走運，他竟靠著一己之力從火團中爬出，沒有受到嚴重傷害，僅手部及腳踝輕度灼燒，但這場比賽因場邊嚴重燃燒的賽車而暫停。

綜合外電報導，格羅斯讓在比賽開始後第一圈的第三個彎道時，與科維雅特（Daniil Kvyat）駕駛的鄰車擦撞，他的哈斯賽車突然失控撞上場邊護欄，應聲爆炸，零件碎散，車體也斷成兩截。

▲▼爆炸起火近20秒後，格羅斯讓才走出車外。（圖／翻攝自臉書「F1」）

《天空體育台》（Sky Sports）估計，爆炸後將近18至20秒之後，法國籍的格羅斯讓才從燃燒的烈焰中冒出，場邊的工作人員與救護人員立刻趕來救援。所幸格羅斯讓並無丟失寶貴生命，離場時意識也非常清楚，身上的賽車服尚未被火焰燒蝕，也只有手部及腳踝處有輕微灼傷。

「12年來我從沒看過這麼大的火」，醫師莫而維（Alan van der Merwe）驚訝表示，「格羅斯讓就這樣自己走出車外，在經歷過這麼嚴重的車禍之後能做到這樣，非常驚人。」

哈斯車在推特上表示，基於預防與近一步醫療照顧的考量，格羅斯讓將被轉送至醫院進行檢查治療。