嘉義縣建構照護網絡　大潭失智照顧據點成果展

▲嘉義縣政府積極拓展失智照護網絡 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府積極拓展失智照護網絡，由大潭共樂社區失智服務據點結合社區發展協會舉辦成果展，邀請衛生局代理局長趙紋華及地方仕紳參加。社區長者表演加賀谷音樂輔療，老人家載歌載舞。大林慈濟失智共同照護中心曹汶龍主任也講解失智症議題，並安排失智家屬分享照顧經驗，透過在地資源橫向連結，讓更多民眾了解失智症。



嘉義縣人口老化比率高居本島第一，6月推估50歲以上失智症者約8,146人，占全縣人口1.6%，縣政府依鄉鎮市失智推估人口數，2019年起設置29處失智照護據點。

▲ 嘉義縣大潭失智照護網絡 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年開辦的大潭共樂失智據點，藉由設計課程穩定失智者情緒及提升專注力，老人家林阿公原有遊走狀態，現在已經可以安靜到課程結束。另一位江阿嬤中度失智講話含糊，現在可以講簡短一句話，並開始有情緒反應，家人都很高興。



衛生局多元結合在地資源如社區發展協會、基層醫療診所、藥局、長照巷弄站、長照中心等，提供失智症照護諮詢、醫事專業服務，發展以個案為中心的整合式照護模式，目的就是要建構更綿密的失智照護網絡。

▲嘉義縣政府積極拓展失智照護網絡 。（圖／記者翁伊森翻攝）

趙紋華呼籲，失智照護需要社區、醫事機構、長照服務單位大家同心齊力，一起關心社區長輩，如有疑似個案，可轉介失智共照中心、失智社區據點或各鄉鎮市衛生所，早期發現，早期治療，共同打造失智友善城市。

如有任何失智照護問題都可洽詢嘉義縣失智共同照護中心、嘉義縣各鄉鎮市衛生所或1966。