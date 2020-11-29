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拜登總統難坐穩！　美媒：川普擬在就職日當天「宣布參選2024」

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普即便敗選，也幾乎肯定會讓拜登4年深受其擾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國現任總統川普距離離開白宮已不到60天，僅管拜登於1月20日就職美國總統的局勢已定，川普及其陣營仍在想盡辦法贏回白宮，或出招干擾拜登接下來4年的總統之路。美媒對此引述3名消息人士，川普可能在拜登就職宣誓當天，宣布將參選2024美國總統大選。

《野獸日報》（Daily Beast）引述3名消息人士指出，川普已和親近的顧問與親信討論2024年再出馬競選的可能，而且似乎不只如此，他們的討論已深入到應該選擇何時公開競選，讓共和黨在接下來4年繼續為其所主導。

其中2人透露川普在過去2周以來，已經萌生一個點子 — 若此次大規模訴訟戰最終要以失敗作結，那他就會趁拜登宣誓就職當周，甚至是當天，也舉行自己競選2024的誓師活動，搶走媒體目光焦點。

▲▼拜登對台政策預計將延續川普路線，但會以低調態度執行。（圖／路透）

▲拜登執政將會面臨嚴重的「在野干擾」。（圖／路透）

報導指出川普與親密盟友已經展開行動，四處找尋大財主贊助他的2024競選之路，同時摸清誰支持他以及誰可能反對他。部分川普的頂尖友人已向《野獸日報》透露，若川普決定再戰2024，他們會傾盡全力相挺到底，並認為這樣的做法能在奠定川普在黨內的未來仍占有地位。

根據2名直接的相關人士指出，川普私下已多次吹噓就算拜登入主了橢圓形辦公室，他也還會是鎂光燈的焦點，繼續在鏡頭前發光發熱。川普自信滿滿媒體仍會繼續繞著他轉的原因之一，便是因為新聞收視率的結果顯示，拜登是個無聊的人，難以激起媒體興趣。

此前《彭博社》（Bloomberg）也報導，國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）本月初在與川普、副總統彭斯（Mike Pence）以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）開會時，已論及川普再戰2024的規劃。當時歐布萊恩對總統說，「如果你這樣做，我想我是代表房間內所有人說，我們會百分之百挺你到底。」川普與白宮團隊目前對此沒有給予任何回應。

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