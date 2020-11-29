騎士情侶慘遭小貨車硬插擊落　她看監視器氣炸：根本酒駕慣犯



▲小貨車從後方追上騎士後無預警插入，造成邱姓騎士與女友犁田。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名邱姓騎士載女友到新竹火車站時，遭到1輛運送瓦斯的小貨車突然插入車道搶道，害他們犁田，女友當場左手肘骨折送醫，肇事的小貨車駕駛雖被移送法辦，邱姓騎士事後才知道小貨車司機酒駕，雙方和解破局，邱姓騎士說，就用法律讓他學到教訓吧。

骨折的女友向媒體投訴，7月間男友騎機車載她往新竹火車站，行經中華路時，被後方的小貨車突然靠近，之後就被撞倒在地，她左手肘撐地、整個人還滾了好幾圈才停下來，男友也全身擦傷。

後來菁由熱心的騎士提供行車記錄器，他們才完整看到小貨車司機誇張的行徑，和酒駕一事，且小貨車司機根本是酒駕慣犯，因雙方和解破裂，女友和騎士也氣得不想再談，只說，就用司法讓他學到教訓吧！

▲後座的女友以左手撐地造成骨折，騎士男友身上也多處擦傷。

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