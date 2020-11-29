秋冬專案後天上路！　莊人祥：入境持「假陰性證明」 最高罰15萬

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

秋冬專案後天（12/1）正式上路，屆時無論國人與外國人，來台都須提供登機前3天核酸檢驗（PCR）證明方可入境，但有專家質疑，每個國家PCR標準不一樣，加上近日印尼移工來台確診人數爆炸，建議做機場快篩檢驗標準。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，新冠病毒感染10天就不具傳染力，只要14天集中檢疫加上7天自主健康管理，就能有效防止病毒進到社區。

近日新冠肺炎境外移入大爆炸，印尼籍移工佔多數，被質疑入境時提供的陰性報告造假。

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莊人祥回應，印尼籍移工提供檢驗報告都屬自願性，12月1日起才需強制提供，昨日確診的8例印尼籍移工中，提供的檢驗報告包括抗體、快篩抗原與核酸檢測3類，但都只具參考性，加上多為檢疫期滿採檢確診，感染後期本來就會時陰時陽，若在出發地檢驗時正直染疫初期，也有可能驗不出來。

他另提到，會針對印尼籍移工在期滿前做採檢，是因為他們多為「家事類移工」，需到社福機構或家庭照顧嚴重病患，所以才會再驗一次。

至於秋冬專案上路後，如何防止國人或外籍人士持造假陰性證明入境？莊人祥坦言，「的確很難去避免」，只能在上路後，從收進來的陰性證明逐一比對、辨識，未來有民眾發現造假也歡迎檢舉，一旦確認屬實，會依照傳染病防治法最高裁罰15萬元。