南警酒駕零容忍強力執法遏歪風　3天取締酒駕84件移送62人

▲台南市警局針對聯各轄區聯外道路、易酒駕肇事路段、路口加強攔檢稽查，3天共計取締酒後駕車84件、公共危險罪嫌移送62人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局11月26-28日3天全面執行取締酒駕勤務，針對聯各轄區聯外道路、易酒駕肇事路段加強攔檢稽查，3日共計取締酒後駕車84件、公共危險罪嫌移送62人。

台南市交警大隊指出，現在天氣漸漸轉涼，民眾飲酒頻率勢將增加，酒後駕車肇事亦即進入高峰期，而改變酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手；台南市警察局強力執法是讓違規酒駕者受到應有的處罰，而積極宣導是為了讓民眾不要有酒後駕車的陋習。

台南市2020年迄今因駕駛人有飲酒肇事發生289件，造成339人傷亡，雖較2019年因飲酒肇事造成傷亡減少19人，但也代表至少有339個家庭會因而受到影響，小則財產損失，大則造成家庭生計問題、因而破碎，所以酒駕肇事所衍生的社會問題成本是何其的大，警方藉由強勢取締執法來挽救憾事發生，也是警察責無旁貸努力的方向。

台南市警局針對聯各轄區聯外道路、易酒駕肇事路段、路口加強攔檢稽查，11月26日至28日共計取締 酒後駕車84件、公共危險罪嫌移送62人。

市警局長永茂表示，「酒駕零容忍」是台南市當前首要目標，為能預防酒後駕車造成交通事故影響民眾身體、財產安全，甚至剝奪受害者生命，市警局持續規劃取締酒駕勤務，並針對易酒駕肇事地點加強巡邏攔査，共同防制酒駕案件發生，確保台南市民的交通安全。



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