南韓飲酒文化深植社會　僥倖心態酒駕釀禍難杜絕

▲ 南韓飲酒文化盛行。（圖／記者黃心瑀攝）

文／中央社記者廖禹揚首爾29日專電

酒與韓國人的生活幾乎可說密不可分，陪伴許多韓國人走過喜怒哀樂，也是拉近職場、學校人際關係的重要媒介，但因此衍生的酒駕事件也是令社會、政府頭痛不已的難題。

為預防年底、年初忘年會等公司聚餐及親友聚會可能引發的酒駕事故，韓國警方今天宣布全國將自12月起進行為期2個月、每週2次以上的密集酒駕取締。

首爾警察廳11月24日起就已率先在市內400多處實施密集臨檢，每天晚上9時至隔天凌晨1時間，主要針對娛樂場所密集及地鐵車站週邊地區進行。

每年年末年初期間，喝酒的聚會總是特別多，也是酒駕「旺季」，尤其近期韓國疫情趨嚴，警方憂心民眾可能認為酒駕取締會因社交距離規範等級提升而放鬆，反而造成酒駕狀況增加。

據警方統計，9月18日至11月17日為止，共有2萬2023人因酒駕遭罰，光11月就有3輛車因車主多次酒駕遭沒入，酒駕嚴重程度可見一斑。

韓國飲酒文化由來已久，在農業時代的祭祀祈福等重大活動中，酒就是不可或缺的要素，到了現在，無論是公司應酬、家人親友聚會、婚喪喜慶，都能看到燒酒、啤酒等酒類飲品。

吃炸雞要配啤酒、吃烤肉配燒酒、吃肉餅配馬格利...還有各式絢麗的開酒、混酒手法，在韓國綜藝、韓劇中隨處可見，儼然已是韓國人生活的一部份，便利商店販賣的綠色瓶裝燒酒每瓶要價僅1650韓元（約新台幣45元）左右，比咖啡、果汁都來得便宜，成為韓國人最愛飲品之一也不奇怪。

除以喝酒來慶祝喜事、排解壓力，多數韓國人認為喝酒可以拉近彼此距離，與公司同事、主管，或是學校前後輩的「會食」更是少不了酒，加上韓國長幼觀念深植，晚輩或下屬通常難以拒絕上司或長輩的勸酒。

雖然近年來勸酒文化已有所改善，但多數韓國人多少還是會配合酒席上的推杯換盞，以免自己顯得太不合群，在這樣的狀況下，酒駕發生機率也隨之提升。

此外，酒駕司機的僥倖心態也是釀禍主因之一。根據SBS電視台去年所做調查，219名受訪者中，近半數（109人，49.8%）表示自己曾酒駕，有酒駕經驗者的平均酒駕次數達6.5次。

細問屢犯原因，受訪者多表示「因為一次、兩次酒駕沒被抓到，就會覺得這次也不會被抓到」，「就覺得應該不會出事、應該不會被抓到」。

據警方統計，今年因酒駕死亡人數累計已有224人，去年共249人，每年至少都有200人以上命喪酒駕輪下，安全生活實踐市民聯盟進行問卷調查結果顯示，超過9成民眾都認為應加重對酒駕的懲罰。

在酒駕受害者家屬推動下，韓國國會2018年通過修法，將酒駕致死刑責加重為3年以上有期徒刑或無期徒刑；酒駕致傷則為1年以上、15年以下徒刑，或科1000萬韓元以上、3000萬韓元以下罰金。