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全球「多用途防空飛彈榜」俄S-500排第一　中國「紅旗-9B」排第5

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▲▼俄羅斯航太軍總司令認為，S-500就是「第一代太空防禦系統」。（圖／翻攝自Pravda Report YouTube）

▲S-500是全球唯一可以防禦太空目標的防空飛彈。（圖／翻攝自Pravda Report YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

美國《軍事觀察》（Military Watch Magazine）網站，排列出全球最先進的5款多用途防空飛彈，也就是具備攔截巡弋飛彈、戰術飛彈、以及各種軍機的防空飛彈。其中，俄羅斯研發的S-500排行第1，中國研發「紅旗-9B」也上榜排名第5。

第1名的S-500是俄羅斯最先進的防空飛彈系統，也是全球第一款有能力對抗太空目標和高超音速武器的防空系統。S-500能夠在800公里範圍內跟蹤敵機，並能在600公里內攔截目標，其配備的飛彈能以14馬赫高速攻擊敵方目標。

第2名是S-300V4防空飛彈系統，它是S-300家族的最新成員，特點是機動性更強，展開時間更短。其使用的高超音速飛彈可攔截400公里範圍內的目標。S-300V4防空飛彈系統抗干擾能力強，狀態意識（Situation awareness, SA）能力卓越，可打擊飛行高度低至5公尺的隱形戰機和低空空中目標。

▲▼俄S-400飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

▲俄羅斯的S-400飛彈排名第三。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

第3名是俄羅斯最著名的防空系統-S-400。中國和土耳其兩國也裝備有這款防空飛彈系統。研發這把「利劍」是為了對抗美國F-22「猛禽」隱形戰鬥機。S-400強在狀態意識能力優越，且能夠遠程攻擊隱形戰機。S-400能夠跟蹤160個目標並引導飛彈攻擊包括高超音速飛彈在內的80個目標。

▲以色列大衛彈弓反導系統運行。（圖／路透社）

▲以色列「大衛投石器」（David's Sling）防空系統。（圖／路透社）

第4名是美國雷神公司和以色列國防部聯合研發的「大衛投石器」（David's Sling）防空系統。儘管這款防空飛彈系統的機動能力不強，射速偏低，並且成本偏貴，但因為採用了雙模尋標（有源相控陣雷達/紅外成像系統），所以命中率相當高。

解放軍慶祝建軍90周年大閱兵，多達40%裝備為首次公開亮相。圖為紅旗-9B地空導彈。（圖／翻攝自央視）

▲紅旗-9B地對空飛彈排名第5。（圖／翻攝自央視）

第5名是中國的紅旗-9B防空飛彈系統，其配備的兩級固體燃料發動機飛彈最大射程可達250公里。美國《軍事觀察》網站在文中指出，紅旗-9B使用的感測器技術及其電子對抗能力都是世界領先的，而且還具有高機動性。

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