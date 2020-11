▲印度MiG-29K戰機。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外媒報導

根據《印度斯坦時報》、《今日印度》報導,印軍一架「米格-29K」(MiG-29K)教練機26日下午5時左右在阿拉伯海墜機,目前已找到一名飛行員,還有一人失蹤待救,這也是印度米格-29K戰機在過去1年中第3次墜毀。

印度海軍發言人表示,「一架米格-29K教練機26日在海上訓練時,大約在下午五時左右迫降,目前有1人獲救,但還有另外1人失蹤。」現階段已經下令成立調查委員會對墜機事件進行調查

據了解,11月16日時有另一架米格-29K戰鬥機在果阿邦墜毀,所幸兩名飛行員都成功跳傘逃生。



