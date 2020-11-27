　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍談2027「建軍百年」目標：國防實力不如經濟需加快現代化

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲大陸國防部新聞發言人任國強大校。（圖／國新辦新聞辦公室網站）

▲大陸國防部新聞發言人任國強大校。（圖／國新辦新聞辦公室網站）

記者林彥臣／綜合報導

針對中共19屆五中全會首度提出「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」，大陸國防發言人任國強表示，中國已經是世界第二大經濟體，但國防實力與之相比還不匹配，需要加速國防與軍隊的現代化。

根據新華社報導，任國強説，「強國必須強軍，軍強才能國安。黨中央著眼國家安全和發展全局需要，著眼人民軍隊歷經輝煌、迎接建軍100週年的重要歷史節點，奮力推進強軍事業，歷史性提出建軍百年奮鬥目標，根本指向是提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，為實現國防和軍隊現代化階段性目標任務提供了戰略引領。」

任國強表示，第一，「實現建軍百年奮鬥目標，要求加快機械化信息化智慧化融合發展。通過長期努力，我軍已經基本實現機械化，信息化建設也已取得重大進展。隨著戰爭形態加速演變，建設智慧化軍事體系已成為世界軍事發展重大趨勢。戰爭形態演變和我軍自身發展實際，決定了我們需要準確把握國防和軍隊現代化的時代內涵，加快機械化信息化智慧化融合發展，搶佔世界軍事變革先機主動。」

第二，「實現建軍百年奮鬥目標，要求加快軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化。要以先進軍事理論引領軍事實踐，以先進組織形態解放和發展戰鬥力、解放和增強軍隊活力，以高素質專業化軍事人才方陣托舉強軍事業，以先進武器裝備體系提供強大物質技術支撐，這既是加快國防和軍隊現代化的內在要求，也是實現建軍百年奮鬥目標的基本路徑。」

▲▼ 中國大陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

▲解放軍建軍百年，強調加速現代化的目標。（圖／CFP）

第三，「實現建軍百年奮鬥目標，要求堅持質量第一、效益優先。世界百年未有之大變局正在加速演進，國際戰略格局已然發生深刻調整，我國面臨的安全形勢複雜嚴峻，國防和軍隊現代化需求與可能的矛盾還比較突出，這就需要把高質量發展放在首位，提高軍事系統運行效能和國防資源使用效益。」

第四，「實現建軍百年奮鬥目標，要求促進國防實力和經濟實力同步提升。我國經濟實力、科技實力、綜合國力在『十三五』時期躍上了新的臺階，已成為世界第二大經濟體，但國防實力與之相比還不匹配，與我國國際地位和安全戰略需求還不相適應。這就需要同國家現代化發展相協調，充分利用全社會優質資源，加快國防和軍隊現代化，確保強軍征程行穩致遠。」

►「日本白皙無瑕精華」下殺2折

ET快訊
吹牛玩到凌晨4點　台中男性侵酒店妹「社死」輕生
電線勒殺妻！莽夫「背屍體自首」…一到警局陸妻復活了
酸前男友「玉米筍」爆紅！未來大姑起底…月經衛生紙炸開廁所
熱量狂堆積體內變肥　專家曝「代謝變超慢」8恐怖原因
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

快訊／伊朗媒體爆：伊朗核科學家在德黑蘭附近被暗殺

解放軍談2027「建軍百年」目標：國防實力不如經濟需加快現代化

澳特種部隊濫殺39平民…軍方怒革職13人！　另19人遭起訴

陸12月審議《國防法》、《海警法》草案　增「動武條件」受矚

快訊／印度「 MIG-29k」戰機落海…1人失蹤！　1年內第3架墜海

蔣介石一次送6顆勞力士給「英雄水鬼」　指揮官：我們最重要裝備

預測川普卸任前可能要打伊朗　以色列軍方加緊準備

中國國防部：加快雙軌培養艦載戰鬥機飛行員

要全軍聚焦備戰打仗！　習近平：訓練是最直接的軍事鬥爭準備

擴大兵源！免役體位更嚴格　身高、視力、BMI全變動

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

想找「工業風飯店」出差女誤入廢墟 手機沒電爆哭...警救出問：哪裡像

陳柏惟嗆：當我不能1個打35個　籲江啟臣道歉「否則扛走豬」

快訊／伊朗媒體爆：伊朗核科學家在德黑蘭附近被暗殺

解放軍談2027「建軍百年」目標：國防實力不如經濟需加快現代化

澳特種部隊濫殺39平民…軍方怒革職13人！　另19人遭起訴

陸12月審議《國防法》、《海警法》草案　增「動武條件」受矚

快訊／印度「 MIG-29k」戰機落海…1人失蹤！　1年內第3架墜海

蔣介石一次送6顆勞力士給「英雄水鬼」　指揮官：我們最重要裝備

預測川普卸任前可能要打伊朗　以色列軍方加緊準備

中國國防部：加快雙軌培養艦載戰鬥機飛行員

要全軍聚焦備戰打仗！　習近平：訓練是最直接的軍事鬥爭準備

擴大兵源！免役體位更嚴格　身高、視力、BMI全變動

飯店Buffet神奇優惠！「胖1kg折100」吃飯前、後量體重　攻略出爐

愛馬仕凱莉包飆出1241萬天價　榮登拍賣史「袋王」寶座

快訊／伊朗媒體爆：伊朗核科學家在德黑蘭附近被暗殺

《歌劇魅影》演員來台抓空檔嗑麻辣鍋！　男主角愛上滷肉飯和台啤

初夜見妊娠紋！高雄男砸27萬娶陸籍「高中處女」...一驗怒告婚友社

逾10萬次無套性行為研究證實！愛滋感染者病毒穩定控制=不具傳染力

陳昇「口腔腫瘤」手術後首現身！　經紀人回應身體狀態

妻外遇老闆！他1天火速辦離婚　求償百萬遭法院駁回

海芬帶生日蛋糕慶小鬼37歲冥誕！轉頭「山間藏彩虹」暖了：因為你

他花1萬元買「天才小釣手」漫畫！店家6小時後反悔：漲到42500元

軍武熱門新聞

老蔣一次送6顆勞力士給「英雄水鬼」

即／印「 MIG-29k」戰機墜海…1人失蹤

烏克蘭批准中國買下空軍「動力沙皇」

陸將審議國防法　增動武條件受矚

擴大兵源！免役體位　身高、視力、BMI修正

澳特種部隊濫殺39平民　軍方革職13人

以色列開始為川普打伊朗做準備

陸國防部：加快培養戰鬥機飛行員

陸軍退將：解放軍攻台只需1天

習近平：全軍要聚焦備戰打仗

中製AR-2火箭炮首實戰　摧毀100公里外目標

我軍機機意外向解共機發射「自衛武器」

日本熊野號下水　宣傳片挑釁解放軍殲-20

解放軍談2027「建軍百年」目標

更多熱門

相關新聞

澳特種部隊濫殺39平民　軍方革職13人

澳特種部隊濫殺39平民　軍方革職13人

在檢察官認定澳洲軍人在阿富汗的行為可能涉及戰爭罪的一項報告出爐後，澳洲軍方今天開除13名現役士兵。

陸將審議國防法　增動武條件受矚

陸將審議國防法　增動武條件受矚

即／印「 MIG-29k」戰機墜海…1人失蹤

即／印「 MIG-29k」戰機墜海…1人失蹤

陸國防部：加快培養戰鬥機飛行員

陸國防部：加快培養戰鬥機飛行員

習近平：全軍要聚焦備戰打仗

習近平：全軍要聚焦備戰打仗

關鍵字：

解放軍建軍百年軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

好市多「黑五限定」第5天下殺品快看

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

「長照級娼寮」1次400...84歲公援交71歲嬤曝內情

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面