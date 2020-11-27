解放軍談2027「建軍百年」目標：國防實力不如經濟需加快現代化

▲大陸國防部新聞發言人任國強大校。（圖／國新辦新聞辦公室網站）



記者林彥臣／綜合報導

針對中共19屆五中全會首度提出「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」，大陸國防發言人任國強表示，中國已經是世界第二大經濟體，但國防實力與之相比還不匹配，需要加速國防與軍隊的現代化。

根據新華社報導，任國強説，「強國必須強軍，軍強才能國安。黨中央著眼國家安全和發展全局需要，著眼人民軍隊歷經輝煌、迎接建軍100週年的重要歷史節點，奮力推進強軍事業，歷史性提出建軍百年奮鬥目標，根本指向是提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，為實現國防和軍隊現代化階段性目標任務提供了戰略引領。」

任國強表示，第一，「實現建軍百年奮鬥目標，要求加快機械化信息化智慧化融合發展。通過長期努力，我軍已經基本實現機械化，信息化建設也已取得重大進展。隨著戰爭形態加速演變，建設智慧化軍事體系已成為世界軍事發展重大趨勢。戰爭形態演變和我軍自身發展實際，決定了我們需要準確把握國防和軍隊現代化的時代內涵，加快機械化信息化智慧化融合發展，搶佔世界軍事變革先機主動。」

第二，「實現建軍百年奮鬥目標，要求加快軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化。要以先進軍事理論引領軍事實踐，以先進組織形態解放和發展戰鬥力、解放和增強軍隊活力，以高素質專業化軍事人才方陣托舉強軍事業，以先進武器裝備體系提供強大物質技術支撐，這既是加快國防和軍隊現代化的內在要求，也是實現建軍百年奮鬥目標的基本路徑。」

▲解放軍建軍百年，強調加速現代化的目標。（圖／CFP）



第三，「實現建軍百年奮鬥目標，要求堅持質量第一、效益優先。世界百年未有之大變局正在加速演進，國際戰略格局已然發生深刻調整，我國面臨的安全形勢複雜嚴峻，國防和軍隊現代化需求與可能的矛盾還比較突出，這就需要把高質量發展放在首位，提高軍事系統運行效能和國防資源使用效益。」

第四，「實現建軍百年奮鬥目標，要求促進國防實力和經濟實力同步提升。我國經濟實力、科技實力、綜合國力在『十三五』時期躍上了新的臺階，已成為世界第二大經濟體，但國防實力與之相比還不匹配，與我國國際地位和安全戰略需求還不相適應。這就需要同國家現代化發展相協調，充分利用全社會優質資源，加快國防和軍隊現代化，確保強軍征程行穩致遠。」

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