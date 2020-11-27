澳特種部隊濫殺39平民…軍方怒革職13人！　另19人遭起訴

▲澳洲特種部隊在阿富汗濫殺無辜平民。（圖／路透）



文／中央社

在檢察官認定澳洲軍人在阿富汗的行為可能涉及戰爭罪的一項報告出爐後，澳洲軍方今天開除13名現役士兵。

澳洲陸軍總司令柏爾（Rick Burr）表示，相關人員已經收到「行政裁定通知」，除非他們上訴成功，否則將在兩週內被革職。

一項為期多年的調查，其結果在上週出爐，報告中指出澳洲精銳特種部隊在阿富汗「非法殺害」39名平民和俘虜，其中包括要菜鳥士兵草率處決被害者，以達成軍旅生涯「首殺」（first kill）紀錄的行為。

涉案的另外19名現役和退役士兵可能遭到起訴。調查報告並且建議賠償受害者家屬，並要求軍方進行一系列改革。

柏爾表示，軍方希望將那些該為不法行為負起責任的人繩之以法，但現在必須尊重正當程序。

他說：「我們都致力於從調查中汲取教訓，並藉此成為更強大、更有能力、更有效率的軍隊。」

「每個案件和個別的情況，都將依具體情況來考量。」

在2001年9月11日的（恐怖）攻擊後，有超過2萬6000名澳洲軍人被派往阿富汗，與美國和盟軍一起作戰，對抗塔利班（Taliban）、蓋達組織（Al-Qaeda）和其他伊斯蘭激進組織。

澳洲作戰部隊2013年底正式離開阿富汗，但在那之後，一連串有關精銳特種部隊殘酷暴行陸續湧現。

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