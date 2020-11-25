美軍日本海實施自由航行　俄羅斯怒斥：侵犯彼得大帝灣領海

▲「馬侃」號飛彈驅逐艦（USS John S. McCain DDG-56）。（圖／視覺中國CFP）



記者林彥臣／綜合報導

美國海軍第七艦隊24日發布消息稱，「馬侃」號飛彈驅逐艦（USS John S. McCain DDG-56）當天在俄羅斯遠東地區海參崴（Vladivostok）近海的彼得大帝灣附近的日本海，實施了自由航行。對此，俄羅斯國防部表示，難以容忍領海遭到侵犯。

根據日本媒體《共同社》報導，俄羅斯從前蘇聯時代就主張該彼得大帝灣（Zaliv Petra Velikogo）是符合國際法上的「內水」，但第七艦隊反駁稱該主張與國際法矛盾，美艦航行的水域並非俄領海，強調「通過對俄過度的海洋主權提出異議，實現航行自由和海洋合法利用」。

▲俄羅斯海參崴外海的彼得大帝灣。（圖／翻攝自Google map）



俄羅斯國防部聲稱，馬侃號侵入俄領海2公里，實施警戒的俄海軍反潛巡邏艦「維諾格拉多夫海軍上將號」透過國際管道發出警告後，麥凱恩號立即駛離，進入了公海。據悉，俄方警告稱為了將馬侃號趕出領海，有可能使用艦艇衝撞。

美第七艦隊聲明指出，「俄方聲明與事實不符，馬侃號戰艦未從任何國家的領水被驅離。」否認彼得大帝灣是屬於國際法定義的「歷史性海灣」。

美軍飛彈驅逐艦2018年12月也曾在該海灣附近航行，美國媒體報導稱是在該海域的首次航行自由行動。俄國防部稱當時美艦未侵犯領海。

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