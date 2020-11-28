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絕望求助「快活不下去」！單親媽PO文引熱議　台南人揭黑暗真相

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▲▼單親媽絕望求助。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲單親媽絕望求助，PO文引起熱議。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

台南一名單親媽媽自己帶2個小孩，近日因為經濟困難，絕望上網求助，希望能得到幫助，引起網路熱議。沒想到，有許多在地人看見貼文，紛紛出來揭破真相，這名單親媽媽根本就是想騙人的善心，「全台南人都知道她是誰了。」

這名單親媽媽在臉書社團「台南爆料公社」中貼文，她自己帶著2名小孩，目前經濟有困難，身體又不舒服，沒辦法工作，導致孩子跟著她有一餐沒一餐，希望能得到援助，「我們一家人過的（得）好辛苦哦，有沒有好心人可以幫幫我們。」

單親媽媽說，她有低收、身心障礙證明，若不是為了2名孩子，想要結束生命，但現在也快受不了經濟壓力，已經積欠了3個月的房租，「#我真的搞不懂政府都在搞什麼？#我也看不懂慈善團體在幹嘛的？#真的要搞到人死了才來幫忙後事嗎？

▼單親媽絕望求助。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲▼單親媽絕望求助。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

貼文一出，立刻有許多人想伸出援手，介紹社福團體，幫忙募捐物資，該名單親媽媽卻冷處理，還不斷繼續貼文，希望能募集到現金，「到底是有誰可以借我錢急用啊？還是好心人呢？還是你們都只是在問爽的的嗎？」

▼單親媽不斷發文求助。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲▼單親媽絕望求助。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

一名網友聽見這名單親媽媽的狀況，在下方留言，將房東的聯絡方式交給他，他會幫忙處理房租的部分，但依然沒有得到回應。貼文發出不久，就有當地民眾開始留言，其實該名單親媽媽過得沒有很糟糕，時常騎車載孩子出去玩，還會嚼食檳榔，金錢方面應該是無虞，「全台南人都知道他是誰了」、「消費大家的同情心，真可惡」、「看她FB，有錢刺青、簽六合彩。唉沒錢，要人家給她生活費、怪政府。也是很厲害。」

此外，還有人在下方回應，看見這名單親媽媽的狀況，找了許多社福團體，想要幫忙捐贈物資，依然沒有得到回應，感覺不是第一天出來博取同情，只希望不要有人上當。

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▼單親媽絕望求助，好心人想幫忙處理房租，結果被不讀不回。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲▼單親媽絕望求助。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

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