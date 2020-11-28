CPR病公主私訊對不起...不被接受！「應向大眾＋醫護＋EMT道歉」

▲高雄一位女子被CPR救回後，反而責怪同事把她弄傷揚言提告。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名朱姓女子幫OHCA（到院前心肺功能停止）的女同事進行CPR，壓了15分鐘把人救活後卻被指責害受傷揚言提告，此事引發討論。如今事情爆發過了4日，這位女同事終於私訊向朱姓女子道歉，但朱女仍是要求必須登報或是開記者會，甚至拍影片傳網路，向大眾、醫護人員、EMT道歉，而不是向她道歉。

高雄市一名曾擔任消防隊救護志工的朱姓女子，2個月前替一名失去呼吸心跳的女同事CPR，成功在鬼門關前搶回一命，想不到事後女同事認為胸口瘀青太大，揚言要對朱女提告，事件引發軒然大波，如今事情爆發過了4日，女同事終於私訊向朱姓女子說了3次對不起，但朱女仍要求公開道歉。

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▲女同事傳訊向朱小姐道歉，但她認為這事非同小可，必須公開道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

朱小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問，她表示：「現在事情不是我能控制，原諒你沒用，是全台灣醫護人員要她出來做公開道歉」，朱小姐說，她近期收到許多很多擁有EMT(中華緊急救護技術員協會）執照的網友，或是想去學CPR的民眾的訊息，表示看到這則新聞就不想去學了，或是對出手幫助人失去信心。

朱說，很多網友向她表示立場及態度要堅定，一定要為EMT發聲，因此要求對方必須登報公開道歉或是沒錢也可以開記者會，甚至是錄影片上傳到網路。她認為：「她的道歉文帶有情緒勒索，他拿懷孕當藉口，把孩子當擋箭牌，希望我不要跟他計較，不是一個大人該有的行為。」

雖對方曾打電話想跟她溝通，但朱小姐認為還是要有文字才能紀錄。她認為此事讓EMT大大受挫，雖救人有免責條款，但誰有時間跑法院，她強調，要求要向大眾道歉，向醫護人員道歉，向EMT道歉，而不是向她道歉，但目前對方已讀未回。

時間對我們來說完全沒用！

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