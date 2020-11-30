男躺駕駛座車停路中沒熄火...警遭控縱放酒駕　三民一分局：從嚴咎責

▲民眾報案指出有人酒後在車上，員警立刻趕到處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市傳出有員警疑似縱放酒駕案，這起這件發生在29日凌晨12時，三民一分局的長明街派出所接獲民眾報案，指稱在三民區建國、林森路口有民眾酒後在車上，且引擎沒有熄火、車門打開，員警趕到現場時，發現44歲的林姓男子在車內睡著，但因為現場沒有明顯且具體的事證可以證明林男有「駕駛行為」，警方先將人帶回保護管束，避免發生公共危險。

根據民眾錄下的影片，當時報案的民眾不斷跟員警表示，這輛車停在路中間，且駕駛明顯精神渙散，認為需要對他進行酒測；不過到場的員警表示，沒有證據可以證實駕駛的確有「開車」，並表示已經在釐清，報案民眾顯然不領情，持續錄下整個過程。

▲報案民眾似乎不滿員警處理過程，在旁持續錄影蒐證。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，警方表示，林男到派出所之後，自稱是朋友將車駕駛到該處停放，他並沒有開車，只有在車上的駕駛座休息，經警方調閱路口監視器，並未拍攝到該地點，因此無法查證；另外，據報案人楊姓男子的說法，他也沒有目睹林男有開車的行為，但他願意配合製作證人筆錄，不過楊男抵達派出所後，因不願製作筆錄離開。警方澄清，楊男接受其他媒體訪問時稱沒有員警願意為他製作筆錄，此點「非事實」。。

警方進一步強調，依據取締酒後駕車作業程序注意事項規定「駕駛人因不勝酒力於路旁車上休息，未當場查獲有駕駛行為者，應補充相關證據足可證明其有駕駛行為，始得依法舉發」，這起案件，處理的員警沒有當場詢問，並釐清林姓男子是否有駕駛？如果像他本人陳述是友人駕駛，也該釐清身份，加上查明後應實施酒測，且現場沒有依照規定告發林男紅線違停，明顯處理上「有疏失」，三民一分局表示會從嚴從重咎責相關人員行政疏失責任，並加強教育員警熟悉相關作業規範。

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