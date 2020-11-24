誰敢再救人！她CPR壓15分鐘硬搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

記者洪靖宜／高雄報導

一名朱姓女子日前幫OHCA（到院前心肺功能停止）的同事進行CPR，足足壓了15分鐘，好不容易把人從死神手中救回；不料，同事後來反倒責怪她，害自己胸部、手部出現傷口，甚至揚言提告，對此朱女向《ETtoday新聞雲》記者回顧經過，並嘆「以後全台灣誰還敢做CPR！」

▲朱女表示幫同事CPR狂壓15分鐘救回，事後同事反咬有傷口 。（圖／翻攝爆料公社）

▲朱女表示幫同事CPR狂壓15分鐘救回，事後同事反咬有傷口 。（圖／翻攝爆料公社）

朱姓女子接受訪問，她回顧兩個月前，公司一名女同事約下午2點多身體不適、抽搐休克，為了搶救時效公司直接派車協助就醫，在車上兩分鐘後，該同事突然無呼吸心跳，因為她擁有EMT緊急救護技術員執照，因此緊急幫她做CPR，一做就是15分鐘。

她說自己在車上幫她做CPR做得汗流浹背，一般人按2分鐘就累了，由於在車上座椅較為軟，必須使更大力量來幫她做CPR，搶救回來後同事康復經過一個月後，竟質問她肋骨中間怎麼會有瘀青？然後又說正確的CPR是不會有受傷的，一直質疑朱女壓的不對，所以害她心律不整，最後甚至揚言提告，令她非常無奈，更直言說：「超不爽！」

朱小姐嘆「以後全台灣誰還敢做CPR！」，她也說，如果不大力點她就要見閻羅王了，也談到，這起事件更會澆打擊到EMT救護的熱誠。至於以後遇到同樣情況還會出手幫忙嗎？她也笑笑：「看情況，只要不是她就好了。」