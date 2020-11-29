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單手騎車23秒收1.2萬紅單！法官3關鍵不罰　警方被打臉...說話了

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記者許宥孺／高雄報導

蔡姓騎士在2020年1月間騎車行經高雄大寮區鳳屏一路路段時，因單手騎車長達23秒，經民眾錄影向警方檢舉，因此吃上1萬2000元紅單，蔡姓男子不服挨罰提起行政訴訟。法官勘驗相關證據時，認為蔡男行車過程中平穩，吳危險駕車情事，審結判定裁罰無理，撤銷他罰單。對此，警方表示，尊重法院判決，並針對該類案件將強審核。

▲蔡姓男子單車騎車遭檢舉，氣得提起申訴，法院認定他騎車平穩判撤銷訴訟。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蔡姓男子單車騎車遭檢舉，氣得提起申訴，法院認定他騎車平穩，判撤銷訴訟。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡姓男子1月17日下午2時多騎車行經高雄大寮區，遭民眾目睹「單手騎車」，時間長達23秒全被行車紀錄器錄下。警方接獲檢舉影片後，認定蔡姓男子確實有單手駕車情事，且途中經過民貴街等路口，也是以單手駕車方式通過，時間長達23秒，「如遇有石頭、路面凹凸不平或突發狀況時，恐有失控疑慮」。

針對蔡姓男子危險騎車行為，警方依道路交通管理處罰條例第43條以其他危險方式駕車之規定舉發，並依法裁處新台幣1萬2000元罰鍰，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，吊扣汽車牌照3個月。

▲蔡姓男子單手騎車23秒影片被民眾錄下向警方檢舉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲法官認為蔡男行駛過程平穩，且有注意車前狀況判免罰。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡姓男子收到罰單後相當不滿，提起行政訴訟。法庭上他辯稱，案發當日天氣寒冷，他因左手曾脫臼、有舊傷，騎車過程中不太舒服才暫時沒有握在手把上；同時他也指出，危險駕駛應該是指時速超過60以上，或是拆除消音管，聚眾飆車蛇行等行為，強調自己單手駕駛並不構成危險駕駛。

法官最後經勘驗相關事證後，認為蔡男單手騎車時間雖然達23秒，但他行駛過程始終保持平穩，且路上道路平整、車輛也不多，又他有注意車前狀況，並穩妥掌控行車方向，於接近車多路段即將左手放回機車把手上，就此認定他沒有危害他人之虞，行為應不構成處罰條例中危險駕駛的客觀要件，罰單應予以撤銷，全案可上訴。

針對高雄地院法官撤銷蔡男行政訴訟，警方表示，法官認定蔡姓騎士行車過程平穩尚無危險駕車情事，予以撤銷違規單，警方尊重法院之判決，並針對是類案件加強審核。

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