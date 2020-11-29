獨／台女自慰次數曝！50歲坐地能吸土　女醫說出心跳臉紅內幕

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉強調：女性自慰次數遠高於男性，更應該關心 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

近日成人私密平台《SWAG》以2296名18歲以上成年男性為對象調查，發表「2020台灣男性自慰習慣調查報告」。其中，台東縣以一週7.2次，平均每天就要自慰超過一次的次數拿下冠軍，不過國內知名泌尿科女醫師周美玉表示：其實女性的自慰次數應該也要被關心，因為100次的性行為當中，可能達到高潮的次數不到2次，所以她相信女性每週自慰次數應該遠超過7.2次。

女性自慰次數遠比大家想像來得高！國內知名泌尿女醫師張美玉淡定的說出了這句話，她形容深夜時間，老公睡著了，但是女性睡不著情慾難耐的時候，尤其對30歲以上的女性，張美玉說出一句俗語：「女人三十如狼、四十如虎，五十歲坐地能吸土」。

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉強調：女性自慰次數遠高於男性，更應該關心 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉點出關鍵原因：「三十歲到五十歲女性對於性的需求是很高的，所以各位不要忽略了，但是平常因為害羞、忙碌，等到忙完老公就已經睡著了，那該怎麼辦？她的自慰就會發生了，所以就我的了解，很多女性高中時就會自慰了，到了五十歲之後，其實很多女性的次數還是很高，尤其現在情趣用品做得很方便」。

而且張美玉強調要跟男性同時間達到高潮「一百次不到2次」，這真的是個童話世界，她自己也笑著說還沒結婚以前，自己還相信言情小說當中提到兩人性行為可以同時「升天」，但是結婚之後，「1000次可能還不到1次」，所以她也呼籲女性可以透過情趣用品來滿足自己之外，也期盼男性應該多花一點時間「經營女生的身體、觸摸女性的身體」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉強調：女性自慰次數遠高於男性，更應該關心 。（圖／記者吳奕靖攝）