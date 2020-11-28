立法院丟豬內臟杯葛議事　朱立倫：抗爭是為民眾...尊重所有努力

▲朱立倫表示，尊重立法院這樣抗爭，其實是為了民眾，不是為了國民黨也不是為了立法委員自己，他尊重立法委員、黨團所做的所有的努力。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法院在27日上午因為美豬進口議題爆發嚴重衝突，國民黨立委以丟擲豬皮與內臟杯葛議事，行政院院長蘇貞昌在民進黨立委的擁護下，順利上台施政報告；今（28）前國民黨主席、前新北市長朱立倫南下雲林參與活動，被問及看法，朱立倫表示，「尊重抗爭，不是為了國民黨、不是為自己，是為民眾」。

前國民黨主席、前新北市長朱立倫今日南下雲林縣參與咖啡節閉幕活動，聯訪時媒體提問，對於昨日立法院國民黨團丟擲豬內臟的看法，以及數年前開放萊克多巴胺美牛事件，上次開放美牛這次開放萊豬，意義上有什麼不同？

朱立倫表示，對於民進黨的鴨霸，還有民進黨非常專制獨裁的方式或者決定，他尊重這樣的抗爭，這其實是為了民眾，不是為了國民黨也不是為了立法委員自己，所以他尊重立法委員、黨團所做的所有的努力。

對於丟擲豬內臟的作法會不會模糊了國民黨的訴求，朱立倫則說，不會，他覺得那表達了強烈的抗議，尤其是代表民眾的訴求。

對於美牛開放，朱立倫指出，每一位台灣人都知道，豬肉是我們主要的肉品來源，跟牛肉不一樣，它所佔的比例是牛肉的7倍，而且當年也沒有開放所謂的內臟的部分，而這次是全面的開放，他覺得民進黨到目前為止，講不清楚說不明白，尤其是沒有辦法做明顯的管理與標示，這樣對國人的健康跟國人消費者的安全是影響非常大。

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