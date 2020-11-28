青年團不爽潑內臟！韓粉農民反駁：看不出輿論逆風　何必對外放話

▲國民黨在立法院議場內潑內臟，韓粉農民林佳新認為，看不出輿論對國民黨逆風。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨立委27日在議場內潑灑豬內臟，成為台灣國會史上「最血腥」的一天，就連自家人青年團總團長陳柏翰也在臉書大嘆，「難道不能節制一點，好好問政嗎...」。對此知名韓粉農民林佳新在臉書上反駁，當天的衝突讓支持者士氣都鼓舞起來，何必在這個時間對外放話。

陳柏翰昨於立院抗爭結束後在臉書批評黨團，指「難道不能節制一點，好好問政嗎？」前幾天黨慶才上架自錄影片，強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」，過不到3天就自己直接砸了招牌，這樣要如何挽回不表態的理性支持者？

▲林佳新認為國民黨立委與陳柏惟的衝突，鼓舞了支持者的士氣。（圖／記者李毓康攝）



對此雲林農民林佳新表示，國民黨青年軍團長怎麼了？「我倒看不出來今天輿論對國民黨逆風啊」，反倒是陳3Q事件讓支持者士氣鼓舞起來，理性問政當然需要，但也不能不顧及支持者的士氣，沒有這些支持者「你哪有機會在這個舞台」都是中常委了好歹也黨內檢討，何必這時間對外放話。

林佳新也強調，「不過大家也別去出征，讓高層與其溝通吧，我只是覺得怪怪的」。

▲林佳新是知名韓粉農民。（圖／記者李忠憲攝）



網友在林佳新的臉書表示，「把青年團長換掉就團結了」、「內臟攻擊就是理性，就是正確的決定，對於一個暴力欺騙的命盡政腐剛好而已！」、「換個真正能號召青年軍出來幹架的團長才是王道」、「國民黨終於學會怎麼做在野黨了！ 這樣做就對了！」、「一群乳臭未乾不食人間煙火的青年軍，只會嘴砲自己人，戰力在哪裡？」