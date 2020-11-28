「5生肖」12月錢賺到令人眼紅！No1迎來好運「收入暴增」

▲5生肖將在12月迎來好運。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



實習記者周依儒／綜合報導

2020年只剩一個月就即將進入尾聲，知名命理師艾菲爾在粉絲專頁「塔羅牌老師艾菲爾」指出，在陽曆12月時有「5生肖」的民眾也即將轉運翻身，不但霉運退散，還可贏來好運，來看看自己有沒有上榜吧！

第五名、生肖馬

屬馬的民眾到了12月時，好運會越積越多，磁場也會越來越正向，衝勁滿滿、好運加持的情況下，不管做什麼都能順利成功、取得好成績。而屬馬的人在事業上想法多又積極，因此會有貴人出現替你指點，讓你在成功的路上能少繞點路，如有神助，因此一定要好好把握各種積極想法。

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▲生肖馬一到陽曆12月，好運越積越多，在工作上會有好運。（圖／翻攝PAKUTASO）

第四名、生肖羊

屬羊的民眾到了12月時，愛情運暴漲，各種桃花紛紛降臨，單身者能遇到心有靈犀、非常聊的來的對象；曖昧階段的生肖羊和曖昧對象在12時會有突破性進展，許多契機都會發生在你們身上，讓你們互動大增，很快就能日久生情；而有伴的則會和戀人感情穩定，特別是有打算要懷孕的，在12月有望喜獲驚喜好運。

第三名、生肖雞

屬雞的民眾事業運在12月會爆棚，一掃先前在事業中老是受挫甚至破財的歹命，且也會明顯感受到事業越來越順利，暗中扯你後腿的小人突然消失、卡關許久的案子順利簽約，就連升官加薪都離你不遠了！

▲屬羊的朋友將在12月迎來超旺桃花。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

第二名、生肖鼠

屬老鼠的民眾在12時終於能卸下本命年的煩憂，迎來一切順風順水，因此心情也能保持愉快，連帶整個人容光煥發！生活順利加上煩惱解除就讓身體不再緊繃，免疫力變的比以前更強，當其他人都因為季節交替的溫差而感冒時，只有你頭好壯壯，所以一定要在把握現在的機會讓自己養成良好的飲食習慣，少吃外食、多往戶外運動。

第一名、生肖兔

屬兔的民眾到了12月時，金錢運勢開始好轉，不僅事業越做越順利，職場表現也十分優異，因此老闆會很放心將公司大事交給你處理，讓你業績分紅、薪資收入暴增。而現在也是想創業的大好時機，一定要把握現在的人脈和財運，讓自己銀行內的存款暴增。

▲兔寶寶在12月財運翻漲，將擺脫前一陣子的霉運。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）