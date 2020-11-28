高雄愛河「還河於民」親水派對...競賽體驗區消防局船艇加強警戒

▲高雄「還河於民」活動起跑，消防局加派人、艇加強警戒。（圖／高雄市消防局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

愛河是高雄重要地標，高雄市府24日正式宣布愛河開放水域遊憩，為鼓勵民眾親近愛河水域，並於11月28、29日、12月5、6日在河西路園道辦理「還河於民」愛河親水派對活動，開幕首日高雄市長陳其邁也親自到場參與，而民眾關心的安全部分，消防局也會於活動每日上午10時至下午18時成立前進指揮站，現場配置救生艇2艘及救生員6名，並完成所有救生裝備器材整備，於競賽區及體驗區實施水上機動巡邏警戒。

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▲高雄「還河於民」活動起跑，消防局加派人、艇加強警戒。（圖／高雄市消防局提供）

以往受限於法令規定和繁複的申請程序，民眾想在愛河從事水域遊憩活動的意願降低，經檢討相關法規後，高雄市已修正、廢止相關限制性法規，免除申請並重新規劃水域遊憩範圍及時間，目前第一階段開放區域為高雄橋至七賢橋之間水域，而確保民眾水域活動安全，主辦單位於愛河兩岸40米間距內設有多個救生圈，現場下水處設置告示及注意事項，同時提高岸際保全巡檢頻率，並於現場派駐救生挺及救生人員。

▲消防局加派人、艇加強警戒。（圖／高雄市消防局提供）

為了更強化並確保參與競賽與體驗活動市民安全，高雄市消防局特別於本次活動每日上午10時至下午18時，於高雄地方法院前成立前進指揮站，由大隊長坐鎮指揮調度，現場配置救生艇2艘及救生員6名，並完成所有救生裝備器材整備，於競賽區及體驗區實施水上機動巡邏警戒。

為確保所有戰力部署到位，消防局長李清秀特於活動前一日，親自率隊與主辦單位於現場進行水域安全規劃場勘。28日一早，更親自於指揮站主持勤前教育，指示水上布點維安工作及注意事項。也呼籲市民朋友，下水活動之前，務必要注意自己的身體狀況，並遵守水上活動相關規則，才能玩的安全又開心。