2021「金牛財運年」3生肖旺爆！命理師開運方法大公開

▲2021年是金牛年，只要腳踏實地、努力工作，就可以「牛轉乾坤」。（示意圖／Pexel）

圖文／CTWANT

還剩下1個多月就要迎接全新的一年，2021年是金牛年，也是財運年，但是疫情尚未緩解，各行各業不免受到影響，到以要怎樣才能開運呢？雨揚老師表示，有馬、鼠、雞等三個生肖明年運氣超旺，但有另外四個生肖則需要安太歲。

雨揚老師表示，腳踏實地、努力工作投資，好好把握機會，用心耕耘，就可以「牛轉乾坤」。另外，2021新冠疫情將緩解，但仍要注意另一波動物疾病的發生，也要留意病毒反撲，並注意養生與良好的衛生習慣。

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辛丑年的年支與月支土木相剋，要特別注意土石流地震等災害；居家或娛樂場所的消防安全要更留意；理財投資可朝木、火、土行類別發展；房地產、文創事業、美妝、安養中心、不動產等，都是不錯的投資。

生肖馬、鼠、雞是2021年運氣最好的前三名，雨揚老師建議好好規劃、善加利用。至於屬牛、羊、龍、狗者則需要安太歲。

雨揚老師透露，2021年最好的開運方法，每天上午7時到9時這段「財庫時間」，好好的跟太陽祈願、吸收大自然的新鮮空氣與陽光，好運必然降臨。金牛年，因為土生金，因此家中可以擺設石雕銅雕，平常多佩戴鈦晶或是黃水晶類或貔貅的飾品，有利開運招財。

▲雨揚老師。（圖／雨揚科技提供）

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