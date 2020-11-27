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12月該你轉運啦！「4生肖」財運爆棚...一路爽到年終

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▲正妹,女友,妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲4生肖在12月將名利雙收。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

2020即將進入尾聲，在最後的一個月12月，有4生肖終於要轉運翻身了，除了在事業上會有大轉機，還會遇到貴人幫助，只要好好把握，就能在年關前名利雙收。

清水孟國際塔羅小孟老師在《三立新聞網》發文表示，有4大生肖務必要在12月好好衝刺，同時以真誠待人，將會有意想不到的貴人幫助，這4生肖分別為：

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TOP 4、屬龍
邏輯強善分析，常常是協調者，在12月想法上會更想開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己有上進心以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助提攜，事業和財運都雙雙提升，其中還有偏財運，運勢相當不錯。

▲▼ 網購,線上消費,刷卡,滑手機,。（圖／Pakutaso）

▲ 屬龍的人12月會有貴人提攜，事業及財運都將很不錯喲。（圖／Pakutaso）

TOP 3、屬雞
12月偏財運會有意想不到的好事發生。例如：隨手買刮刮樂或統一發票，很容易出現中獎的狀況；或是去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。小孟老師提醒，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

TOP 2、屬馬
本月偏財運會因貴人相助而有額外的財富。例如：你的工作由業績決定獎金，若未達目標只能領少少的底薪或是生意不好時別氣餒，會出現雪中送炭的客人幫助業績或介紹朋友來光顧。小孟老師建議，與人相處務必真誠。

▲▼威力彩頭獎已連續摃龜47期,台灣彩券公司預估今（27日）開出若一注獨得，頭獎累積獎金上看31億元,將創史上新高,刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩,選號。（圖／記者李毓康攝）

▲屬雞的朋友在12月偏財運好到不行，可買張彩券試試。（圖／記者李毓康攝）

TOP 1、屬猴
本月在職場上的成績會越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，這個月會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費，年底會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。

▲▼小孟老師 。（圖／記者林彥君攝）

▲小孟老師。（圖／記者林彥君攝）

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