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「5大生肖」財運炸棚！活到中年只會更有錢　出生就藏財

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▲新台幣今日貶值。（圖／pixabay）

▲5大生肖有才華更有財運。（圖／pixabay，示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

有錢不是萬能，沒錢卻萬萬不能！有的人相當有賺錢頭腦卻又沒財運，《靈匣網》就公開了5個「有才華更有財運」的生肖，不管從事哪一行都容易有成就，且年紀到了中晚年，還能夠乘風破浪更上層樓，錢多多又能享福。

根據《靈匣網》的報導，將上述五大生肖整理為以下：

生肖屬蛇：

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屬蛇的人多方面的才能都能超越人群，人緣較好，不過注重名利，佔有慾強很有自信，無論從事哪個行業，都想要做到最好。另外他們財運也特好，特別是偏財運，擅長投資理財，在年輕的時候可能不外揚且不明顯，但中年後將勢如破竹，乘風破浪，一發不可收。

生肖屬豬：

屬豬的人福氣深，中晚年更為得意，雖然表面看起來不是特別精明，但只有真正懂他們的人才知道，其實他們是深藏不露型，關鍵時刻卻能大顯身手。另外屬豬的人年輕時較愛玩且愛享受，就算錢多也難有積蓄。但到了中晚年，屬豬的人會把心思放在事業或工作上，靠自己的才華與財運，必定可獲得成功。

生肖屬虎：

屬虎的人有膽識且有商業頭腦，較適合自己創業，做事負責能成為各領域的領導，他們有才華，且財運也不錯，隨著年齡漸增，手中的實力將能夠發揮到最大化，再加上有好財運，讓屬虎的人在職場上能夠越來越成功。

生肖屬馬：

屬馬的人頭腦聰明，頗會做生意，適合從事金融相關的行業。因為天生具備理財能力，財運也較順，但年輕較貪玩卻少了鬥志。等年紀到中年後，會燃起努力奮鬥的決心，事業、職場上能取得較大的成功。整體來說，屬馬的人大多不是一舉成名，就算有才華、財運，都要等待良好時機，中年後較能勢如破竹、成為領導人。

生肖屬猴：

屬猴的人機智靈活、反應敏捷，他們有強烈進取心，不想當最後一名。屬猴的人從出生命裡就藏「財」，財運旺，如加上本身有才華，當會是各行業的高手。唯獨年輕時氣盛，難免過於放任自己，太注重享受，但是到了中年後，他們會脫胎換骨，生活富足。

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