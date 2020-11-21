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「4生肖」2021年會破財！工作易出問題...屬牛要注意健康

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▲▼錢包,理財,月光族,財務規劃,貧窮,花錢,記帳,家計,小資族。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲4生肖明年要注意錢財的運用，以免破財。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者劉雪兒／綜合報導

2020年有些人不只工作不順利，甚至還有人被裁員，不過隨著時序進入年底，展望2021年的運勢，民眾該注意些什麼？根據《星座網》分析指出，「4生肖」在2021年有漏財、破財之虞，要小心應對。

1.生肖羊
2021年屬羊沖太歲，主要危害是凶星「大耗」的入駐，也意味明年恐有破財的可能，特別是在購買投資理財產品方面，容易因為經驗不足而被人欺騙，以至於自己錢財嚴重虧空。不僅如此，「歲破」（指太歲所沖的方位）的打擊，也將阻礙事業運勢發展，工作狀態呈低迷，影響了業績，而正財方面也會因此所累。

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▲工作不順心，恐面臨週轉不靈的困境。（圖／取自免費圖庫Pxfuel）▲健康問題導致開銷增加，進而造成「破產」的可能性。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲屬羊的人明年「歲破」，要注意工作的不順隧，最好努力但不求回報。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

2.生肖狗
屬狗在2021年受刑太歲（又稱偏沖）的打擊，會變得比較倒楣，各個方面運勢也比較低迷隱晦；事業受到「卷舌」和「寡宿」凶星阻礙，不僅如此，職場上容易與同事意見不同，而發生矛盾爭執，甚至有可能發展成打架糾紛，嚴重還可能面臨打官司的情況；在求財方面，業務拓展和合作進展都不太順利，期間還有可能會出現資金緊缺、運營困難的現象。

3.生肖龍
2021年屬龍破太歲，將會受到四面八方的多重打擊，事業與財富恐會跌到谷底；事業上嚴重受挫，公司恐會陷入困境，面臨嚴重的財務危機，還有可能需變賣大量家當，才能夠維持公司的營運，若是長期得不到緩解的話，最終還有可能宣告破產，若還處於創業階段，建議當務之急還是盡早找到贊助商，才能夠化解財務危機，因為靠一人的力量難以撐過危難。

▲▼煩惱,懊惱,難過。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屬龍的人在工作上要避免與人爭執，以免挨官司。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

4.生肖牛
2021本命年中，屬牛將遭遇犯太歲影響所帶來的運勢大衰，受到「伏屍」和「劍鋒」凶星打擊，身體健康會狀況百出，經常需要進出醫院，嚴重還可能要動大型手術治療，才能得以續命，也因此花費不少醫療費用，甚至就此破產，讓生活陷入困境，建議屬牛者在2021年以顧好身體健康為重。

 ▲憂鬱,悲傷,難過,懊惱,焦慮。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲2021年是屬牛的本命年，遭遇犯太歲，要顧好身體健康。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

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