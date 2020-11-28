嘉義市YouBike 2.0！50場站750輛...分布車站機構學校觀光景點

▲文化公園停車場站進行第一站安柱作業。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市YouBike 2.0於11月2日完成簽約後，市府交通處與微笑單車股份有限公司迅速展開會勘，並於11月18日起進行土建整地，更在25日開始在文化公園停車場站進行第一場站的安柱作業，陸續將於12月中旬，先完成40處場站，計270輛車的佈建；全市公共自行車目標建置至少50處場站，提供750台車營運。

市府交通處指出，公共自行車設站將以火車站、公車站及停車場等交通場站、機關學校、景點等為主，場站位置規劃則以腹地較大的人行空間、廣場及街廓為挑選原則，會經土地所有權人、里長及相關單位同意後設置。人行道上的場站會保留1.5公尺以上的人行空間。場站規模將依各站現場環境，配置最適合的柱數。而施工方面，場站採1車1柱方式規劃，以無電的輕樁模式，減少施工挖掘及拉電時程，平均一個場站約2小時左右即可完工(依車柱數施工時間略有不同)。

▲YouBike停車柱 。（圖／記者翁伊森翻攝）

目前第一階段已會勘可設置的站點共計37站，初步規劃東區18站、西區19站。其中，交通主要節點包括嘉義火車站及後站、嘉北車站共設置3站；公車站(含機關、醫院)周邊共設置16站；景點設置7站，納入中央噴水池、檜意森活村、嘉樂福觀光夜市、文化公園等區域；學校設置9站；停車場周邊則規劃設置2站。

▲註冊拿好禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府表示，YouBike 2.0系統與1.0大不同，優點包含：配有車機，可使用電子票證或手機APP掃描QR Code、車柱增設快速、多元支付、免保管鑰匙臨停鎖車等。另微笑單車公司也規劃本周於嘉義市政府及下周於嘉義火車站，平日週一到週五上午10至12時、下午2至4時，舉辦駐點解說服務。歡迎市民朋友免費註冊，現場還有舉辦註冊拿好禮活動，記得攜帶手機及電子票證或信用卡，搶先註冊會員，了解最新YouBike 2.0系統功能。

此外民眾也可下載「YouBike微笑單車2.0」APP (下載連結：http://www.youbike.com.tw/app2.html) 進行註冊，一人最多可註冊5張電子票證，包括一卡通或悠遊卡，也支援手機掃QR Code掃碼借車，只要下載APP，綁定信用卡後，就可使用！

▲嘉市YouBike 2.0安柱作業。（圖／記者翁伊森翻攝）

交通處表示，YouBike 2.0串聯綠色運輸第一哩路及最後一哩路的服務，未來市民與遊客於全市各交通節點、學校、商圈、觀光景點等處，都可方便地騎乘YouBike 2.0通勤、通學、轉乘接駁與觀光。