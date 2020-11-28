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82歲翁「古典樂放太大聲」遭檢舉入獄　鄰居得知「僅關半年」崩潰

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▲▼老頭特納因為音樂放太大聲頻頻被檢舉，最後還得入獄服刑。（圖／翻攝自Classic FM）

▲老頭特納因為音樂放太大聲頻頻被檢舉，最後還得入獄服刑。（圖／翻攝自Classic FM）

實習記者湯子暘／編譯

英國利物浦一名82歲的囚犯特納（Ian Trainer）因為「古典音樂放太大聲」而入獄，服刑6個月後，23日不幸在醫院病逝。據了解，特納平時喜歡聽古典音樂電台，但音量開得非常大，吵到就連鄰居都能清楚聽到電台主持人說話，因此被法院判處「噪音」限制令；不過他卻一再違反禁令且態度惡劣，結果於2月6月被判入獄服刑24周。

根據《利物浦回聲報》報導，特納的鄰居湯普森（Thomas Michael Thompson）歷經多年噪音汙染後進行舉報，讓特納在去年底揹上強制執行的限制令，「禁止在早上9點到晚上10點之間發出超出正常講話音量（65分貝）的聲音」，但特納在判決後還是完全不理會限制令，繼續開心地聽古典樂。

檢察官表示，當特納再次因為噪音檢舉而被警察拜訪時，只是強硬的反擊，「我喜歡以自己的模式聽音樂」，隨後在法庭上改解釋，自己當時得了重感冒，只能用一隻耳朵聽，且由於類固醇激素的疾病，要避免刺激耳朵，讓他不能戴耳機。

▲▼鄰居湯普森每周都要忍受高分貝的古典樂，不堪其擾下只好報警處理。（示意圖／達志影像）

▲鄰居湯普森每周都要忍受高分貝的古典樂，不堪其擾下只好報警處理。非當事人。（示意圖／達志影像）

高齡82歲的特納確實有聽力問題，在法庭上必須要配戴耳機設備，才能聽到訴訟的過程，但態度仍然強硬地向法官嗆聲，低頭指著自己的腳踝，「有種用鍊子把我銬上。」他還辯稱，這項指控是「惡意的謊言」，當時自己患有潛在的健康問題，最終仍遭法院判處入獄24周。

鄰居湯普森聽到他只要24周就能出來後還非常氣憤，法庭上提供許多影片佐證，確實從隔壁房子就能夠聽到特納播的古典樂，「這不僅是一周的其中一天，而是一周的每一天。我還得在清晨出門，一直待到下午傍晚才回家，避免這些噪音，有時候真是吵得令人難以置信。」

最後法官宣判，因為特納放音樂會造成困擾又一再違反限制令，且「本人完全清楚自己在做什麼」，除了固定的刑期之外，還需支付法庭600英鎊（約台幣2萬2716元）的訴訟費用，以及賠償湯普森先生122英鎊（約台幣4620元）。

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