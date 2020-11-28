　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超過20％小學生不知牛奶從哪來　11％認為來自超市…酪農嚇呆了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國有超過十分之一的孩童認為，牛奶的來源就是超市生產的。（圖／達志影像／shutterstock）

▲英國有超過十分之一的小學生認為，牛奶的來源就是超市生產的。（圖／達志影像／shutterstock）

實習記者湯子暘／綜合報導

酪農公司富華（Arla Foods）對英國9到11歲的小學生進行調查，研究孩童對於麵包、牛奶以及巧克力的來源是否了解。結果在超過1000名接受調查的兒童中，竟有21％的人不知道牛奶來自乳牛，甚至有11％的人認為牛奶「來自超市」，顯見多數孩童對於這些貼近他們的日常食品，仍抱有錯誤的知識以及觀念。

根據《鏡報》報導，富華公司在過程中發現，有約10％的孩童在成長過程中，從來沒有去過農場，而這些對日常食品缺乏認識的孩童不僅人數不少，還可能對周遭的人產生影響。研究人員丹尼（Danny Micklethwaite）表示，「若孩子們缺乏對食物的了解，會讓他們在現實生活中面臨很大的風險，在成長過程中不易做出正向的食物選擇。」

▲▼明尼蘇達州的牧場風光。（圖／路透）

▲明尼蘇達州的牧場風光。（圖／路透）

富華公司隨後決定，出版一本關於乳牛牧場的童書，破解一些孩童對於畜牧業的誤解，以真人牧場主人伯里奇（Jonny Burridge）為藍本，跟著乳牛夥伴「果凍」（Jelly）的視角走進農場，以有趣的圖片和對話，帶讀者探索農場生活的日常和乳製品的加工過程。

伯里奇表示，「知道超過十分之一的孩子沒有去過牧場，不知道我們在這裡生產什麼，讓我有些大開眼界。但我很高興果凍跟我的角色能將孩子帶入牧場的生活，而這些辛勞的日常最後都將轉化為他們吃麥片時的配的牛奶。」

▲▼牧場工人正ｖｕ　ｖｕｐ　照顧。（圖／路透）

▲牧場工人正在悉心照顧母牛。（圖／路透）

知名主持人斯凱爾頓（Helen Skelton）大力支持富華出版這樣的童書，以打破孩童們對酪農業的錯誤想像，「我從小在牧場長大，所以很幸運地能夠將擺在我面前桌上的食物，與牧場周圍的事物聯想在一起。但我真的才意識到，有這麼多的小孩沒有這個機會，所以我們才很容易發現，他們與所吃的食物有多麼脫節。」

她認為，「如果我們不知道食物的來源，那麼要如何知道什麼食物對我們不好或有益健康呢？」富華公司也將童書掃描成電子檔，提供給所有需要的父母，利用收入向慈善機構Magic Breakfast捐贈1萬5000份健康早餐，幫助英國的弱勢孩童。

聽 Podcast掌握國際局勢

►專櫃比開架便宜！雅頓「綠茶沐湯蜜滴舒體霜」清香又滋潤

ET快訊
媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀　畢業高考榜
增9例境外移入！　8人都是從這國家來的
CPR病公主道歉！壓15分鐘救回反嗆告　私訊3說對不起：懷孕
網咖過夜…隔壁情侶激戰呻吟：嗯～不要！她聽整晚失眠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

警方追捕「綁架犯」意外擊斃1歲嬰！遭卡車衝撞開火反制　竟釀悲劇

吃貨注意！年薪150萬爽缺只要「天天吃餅乾」　應徵資格曝光

超過20％小學生不知牛奶從哪來　11％認為來自超市…酪農嚇呆了！

恐爆禽流感！南韓鴨農驗出「高病原性」H5抗體　急撲殺39萬隻雞鴨

少女車禍亡…遺體慘遭「浪犬啃食」畫面曝光！家屬怒轟：院方亂丟

川普賓州「選舉詐欺」上訴又遭駁回！ 　4大搖擺州已認拜登勝選

中國戰狼找上巴西總統兒！　副總統嗆「外交錯誤」：搞得像嘉年華

剛搬進公寓！情侶3天後成「屍塊」　鄰開惡臭行李箱嚇呆

空姐「穿絲襪掀裙」露屁股蛋　喊價「機上壞壞衝刺體驗」煽情勾客照曝光！

爆發全國第3波感染潮！南韓「單日增504例」　專家憂：恐醫療崩潰

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

警方追捕「綁架犯」意外擊斃1歲嬰！遭卡車衝撞開火反制　竟釀悲劇

吃貨注意！年薪150萬爽缺只要「天天吃餅乾」　應徵資格曝光

超過20％小學生不知牛奶從哪來　11％認為來自超市…酪農嚇呆了！

恐爆禽流感！南韓鴨農驗出「高病原性」H5抗體　急撲殺39萬隻雞鴨

少女車禍亡…遺體慘遭「浪犬啃食」畫面曝光！家屬怒轟：院方亂丟

川普賓州「選舉詐欺」上訴又遭駁回！ 　4大搖擺州已認拜登勝選

中國戰狼找上巴西總統兒！　副總統嗆「外交錯誤」：搞得像嘉年華

剛搬進公寓！情侶3天後成「屍塊」　鄰開惡臭行李箱嚇呆

空姐「穿絲襪掀裙」露屁股蛋　喊價「機上壞壞衝刺體驗」煽情勾客照曝光！

爆發全國第3波感染潮！南韓「單日增504例」　專家憂：恐醫療崩潰

《鬼滅之刃》書包羽織花紋超美　質感、熱度不輸精品2萬元有找

科大酒店版迎新200師生嗨！4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」　校：懲處

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

阿公捷運找位子！嬤阻止「這裡有人坐」　網喊超毛...女乘客曝真相

偷香油錢被秒逮…只因額頭刺「王」太好認　警問原因哭笑不得

馬保國「閃電五連鞭」褻瀆武術　陸黨媒點名：鬧劇立刻收場！

中信盃黑豹旗／成德四強隱藏功臣　廖奕安學林祐樂阻殺

啪時誤喊「前女友名」！他懊惱曝「案發現場」慘況...苦喊：我不是渣男

中信盃黑豹旗／成德滿意進四強　開轟雙強打有職棒潛力

喊12hrs救命！獨居男癱軟倒地　警一間一間找…破門驚見他癱躺尿堆

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

20萬連署達成　青瓦台必回應

美國論壇「如何移居台灣指南」引熱議

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

52歲凍齡辣妻「挽勾小鮮肉」竟是親生兒　夫含淚苦忍！

快訊／挪威發現首起高病原性禽流感H5N8病毒株

影／他搞大6女肚子全帶去婚禮...後宮合力幫洗殘廢澡

伊朗核武之父「暗殺現場」畫面曝光

他送醫宣告死亡　進停屍間「切右腿灌福馬林」竟復活

日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底認了

他遭猛虎追殺「跳崖自救」...下一秒老虎竟跟著跳

首席科學家被暗殺！伊朗要嚴厲報復

不給人走的橋成功了！14萬人按讚歡呼

疫情爆發近一年　譚德塞：國際專家將進入武漢調查

更多熱門

相關新聞

全聯驚見「夜市神級小吃」！內行：已吃8盒

全聯驚見「夜市神級小吃」！內行：已吃8盒

繼家樂福《「3元爆汁湯包」一吃上癮　他讚皮薄餡多：打趴實體店家》後，這次有網友大推全聯販售的國民美食「肉圓」！一名女網友驚呼，發現這款肉圓正在特價買一送一，平均一顆6元，皮Q餡料飽滿，銷魂照片曝光後，有吃貨笑虧，「總算有人推薦了，已經吃掉八盒了！」

工人爆氣拆房　建築業黑暗面曝

工人爆氣拆房　建築業黑暗面曝

7歲色貓只偷內衣褲　女主人崩潰

7歲色貓只偷內衣褲　女主人崩潰

離婚媽目睹女兒遭割喉　凶手：我有思覺失調

離婚媽目睹女兒遭割喉　凶手：我有思覺失調

牛津疫苗「打錯劑量」　效力數據引醫界質疑

牛津疫苗「打錯劑量」　效力數據引醫界質疑

關鍵字：

英國富華牧場超市童書牛奶

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面