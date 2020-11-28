超過20％小學生不知牛奶從哪來　11％認為來自超市…酪農嚇呆了！

▲英國有超過十分之一的小學生認為，牛奶的來源就是超市生產的。（圖／達志影像／shutterstock）

實習記者湯子暘／綜合報導

酪農公司富華（Arla Foods）對英國9到11歲的小學生進行調查，研究孩童對於麵包、牛奶以及巧克力的來源是否了解。結果在超過1000名接受調查的兒童中，竟有21％的人不知道牛奶來自乳牛，甚至有11％的人認為牛奶「來自超市」，顯見多數孩童對於這些貼近他們的日常食品，仍抱有錯誤的知識以及觀念。

根據《鏡報》報導，富華公司在過程中發現，有約10％的孩童在成長過程中，從來沒有去過農場，而這些對日常食品缺乏認識的孩童不僅人數不少，還可能對周遭的人產生影響。研究人員丹尼（Danny Micklethwaite）表示，「若孩子們缺乏對食物的了解，會讓他們在現實生活中面臨很大的風險，在成長過程中不易做出正向的食物選擇。」

▲明尼蘇達州的牧場風光。（圖／路透）



富華公司隨後決定，出版一本關於乳牛牧場的童書，破解一些孩童對於畜牧業的誤解，以真人牧場主人伯里奇（Jonny Burridge）為藍本，跟著乳牛夥伴「果凍」（Jelly）的視角走進農場，以有趣的圖片和對話，帶讀者探索農場生活的日常和乳製品的加工過程。

伯里奇表示，「知道超過十分之一的孩子沒有去過牧場，不知道我們在這裡生產什麼，讓我有些大開眼界。但我很高興果凍跟我的角色能將孩子帶入牧場的生活，而這些辛勞的日常最後都將轉化為他們吃麥片時的配的牛奶。」

▲牧場工人正在悉心照顧母牛。（圖／路透）



知名主持人斯凱爾頓（Helen Skelton）大力支持富華出版這樣的童書，以打破孩童們對酪農業的錯誤想像，「我從小在牧場長大，所以很幸運地能夠將擺在我面前桌上的食物，與牧場周圍的事物聯想在一起。但我真的才意識到，有這麼多的小孩沒有這個機會，所以我們才很容易發現，他們與所吃的食物有多麼脫節。」

她認為，「如果我們不知道食物的來源，那麼要如何知道什麼食物對我們不好或有益健康呢？」富華公司也將童書掃描成電子檔，提供給所有需要的父母，利用收入向慈善機構Magic Breakfast捐贈1萬5000份健康早餐，幫助英國的弱勢孩童。

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