蝶戀花翻車33死逾3年！職災+喪葬+扶養費　領隊家屬獲判賠261萬

▲蝶戀花旅行社舉辦一日賞櫻團，不料遊覽車回程途中翻覆，釀成33死重大事故。（圖／資料照）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

蝶戀花遊覽車翻覆事件發生至今已逾3年，當時遊覽車上包含導遊、司機共44人，整起事故共釀成33人死亡、11人受傷，其中導遊蕭如進、司機康育薰也在這場車禍中罹難，事後蕭如進家屬提出告訴，向蝶戀花、及康育薰家屬求償。士林地院審酌後，判定蝶戀花應給付蕭家新台幣97萬2000元；而康家則應與蝶戀花、或友力通運有限公司連帶給付蕭妻146萬2240元、及給付蕭家扶養費18萬2571元。

這起重大死亡車禍事故發生在2017年2月13日晚間9時許，當天蝶戀花旅行社舉辦武陵農場賞櫻一日團，並由司機康育薰駕駛遊覽車、導遊蕭如進領隊，帶著42名團員出遊，豈料返程途中行經國道5號連結國道3號處時，遊覽車卻因車速過快，於彎道邊坡處翻覆，釀成33人死亡慘劇。

事故發生後，蝶戀花老闆周比倉、周繼宏面臨輿論譴責，且罹難的導遊蕭如進、及司機康育薰家屬也紛紛提出求償。其中蕭如進妻子黃美英、及蕭父蕭維成（於2018年9月已歿，改由繼承人蕭博銘、蕭國斌、蕭美月續行訴訟程序）向蝶戀花公司請求職災補償金、另因整起事故司機康育薰經檢方調查後認定有過失責任，因此蕭家同時也向康妻謝尚蓉、及繼承人康宜誠、康宜甄、康宜筠求償。

士林地院審酌後，認為蝶戀花公司對蕭如進確實具有指揮監督及管理權限，並按實際工作日數及加班時數計算給付蕭薪資，足見雙方為僱傭關係，故依《勞基法》第59條第4款規定，蕭家得請求蝶戀花給付職業災害補償金97萬2000元。

另依刑事警察局現場勘驗報告、及檢視行車影像紀錄器與現場照片、鑑定報告等，可認定司機康育薰駕駛遊覽車進入閘道彎道時未煞車減速，導致車速超過臨界速度，進而致使遊覽車翻覆而發生事故，康之行為應有過失；而當天康所駕駛之遊覽車為蝶戀花公司所有，靠行於友力通運公司，康又受僱於友力。因此法官判定，康家應於繼承之遺產範圍內，與蝶戀花公司、或友力公司（任一公司給付後，另一公司即免給付義務）連帶給付蕭妻黃美英喪葬及扶養費146萬2240元；另康家還應於繼承之遺產範圍內，與蝶戀花公司、或友力公司連帶給付蕭博銘、蕭國斌、蕭美月扶養費18萬2571元；而蕭博銘、蕭國斌各請求精神撫慰金100萬元則均遭駁回。