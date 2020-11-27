女友摔壞iPhone12 Pro零歉意！他心痛問1句...反遭放生「好惡毒」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友前陣子剛換iPhone12 Pro，結果前天被女友摔壞就算了，對方無所謂的態度，更點燃他內心熊熊怒火，於是冷冷地反嗆了一句；怎料，女方事後做賊喊抓賊，不僅提出分手，還發文公審他，讓身為受害者的他忍無可忍，氣憤直呼「到底為什麼會有這麼惡毒的女人？」

苦主在論壇「zuvio」發文吐苦水，「各位幫我評評理，女友這樣真的像話嗎？把我手機摔爆了不賠我，今天是舊手機就算了，重點是我用iPhone12 Pro欸，才剛換沒多久就被她摔爆。」

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關鍵是，女方一副無關緊要的樣子，甚至問道「喔壞了喔，我是你女友欸，你應該不會小氣到跟我計較吧？」一席話無疑火上澆油，不過他努力控制情緒，只淡淡地說「如果今天我把妳新買的包包弄壞了呢？妳也不會叫我賠嗎？」

沒想到，短短的一句話成為決裂的導火線，女友不再回應，直接離開他的住處，甚至回家後馬上傳Line提分手，接著在IG發文公審他，罵他很壞、很小氣。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，他不禁怒道，「X，到底是誰做錯事啊，現在都流行惡人先告狀的嗎？真的不要太過分，我為她付出那麼多，竟然還被她污衊，到底為什麼會有這麼惡毒的女人？」

而網友們也全傻眼，直呼「現在她不是你女友了，可以叫她賠了」、「趕快要求賠償比較實在勒」、「建議直接走法律程序比較好，去報案吧」、「不行欸，我是女生都無法接受了，是說這種摔壞情節，要怎麼告啊？要是對方硬說我沒有怎麼辦」、「你把她喜歡的衣服丟掉好幾件，她就知道你手機的價值了」、「感覺是公主病」。