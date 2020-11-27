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竹縣破獲遊藝場「闢密室換現金」　賭資、機台全部查扣

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▲竹縣破獲遊藝場「闢密室換現金」　賭資、機台全扣了。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣破獲一起具賭博性質的非法遊藝場。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府警察局日前接獲民眾檢舉，新豐地區一家表面合法的電子遊藝場，私下卻涉嫌從事賭博，提供顧客換取現金。檢察官沈郁智於12、13日指揮新竹縣警局，持搜索票前往該電子遊藝場搜索，並傳訊負責人、賭客、開分員及機台技工共16人，當場查扣賭資24萬8千元、賭博機台30台、帳冊等物，全案以涉嫌賭博罪及違反電子遊戲場管理條例，移送新竹地方檢察署法辦。

▲竹縣破獲遊藝場「闢密室換現金」　賭資、機台全扣了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲檢警持搜索票前往搜索，並當場查扣賭資24萬8千元、賭博機台30台、帳冊等物。

新竹縣政府警察局經多日埋伏佈線，發現該電子遊藝場涉嫌以合法掩護非法，並透過「會員制」及「密室交易」方式躲避警方查緝，前往該店消費之顧客必須先加入會員，贏得績分後可換取積分卡，欲兌換現金時，則到店方指定的「密室」進行兌換現金，行事十分小心。

新竹縣政府警察局表示，該電子遊藝店藏污納垢且出入複雜，往往成為毒品流通的據點，對新豐地方治安影響甚鉅，業者常僥倖利用合法掩護非法，暗中從事賭博行為，透過這次掃蕩，宣示警察局打擊賭博歪風及淨化地方治安風氣之決心，允諾地方居民安居樂業的居住環境。

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